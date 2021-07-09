Выходные в Воронеже: капустник в драме, сказка, мастер-классы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАПУСТНИК В ДРАМТЕАТРЕ

9 июля в Кольцовском театре закрытие 234-го сезона. Воронежцев ждет веселый капустник под названием «Королевы не прощаются!». This is a man's world - поется в известной песне Джеймса Брауна. В новом сезоне театр готовит к выпуску масштабную постановку пьесы Шекспира «Король Лир», в которой занята практически вся мужская часть труппы. Каждый день проходят репетиции, бурные обсуждения, оттачиваются сцены боев. А как же прекрасная половина театра? Девушки тоже решили не унывать, а показать, на что способны «королевы»! В программе вечера - музыкальные и танцевальные номера, зрелищное световое шоу. У зрителей будет возможность попрощаться с постановками, которых больше не увидеть на сцене, а также провести фотосессию в театральных декорациях. Начало в 19.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕКЦИЯ В МУЗЕЕ

10 июля музей имени Крамского приглашает воронежцев на лекцию «Вся она - дар и труд: Наталья Гончарова».

«Вся Гончарова в двух словах: дар и труд. Дар труда. Труд дара», – писала о художнице Марина Цветаева. Именно дар и труд позволили Наталье Гончаровой стать востребованным художником своего времени и оставить яркий след в истории отечественного и зарубежного искусства.

Амазонка русского авангарда, суфражистка русской живописи - Гончарова через увлечение современными художественными направлениями выработала свою формулу творчества, компонентами которой стали удивительно смелая красота тональных сочетаний, художественная утонченность в искажениях формы, иное видение категории прекрасного, обращение к искусству прошлого.

Жизни и творчеству этой удивительной женщины будет посвящена лекция экскурсовода музея Надежды Малышевой.

Начало в 15.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СКАЗКА В НЕЛЖЕ

"Далеко-далеко на одном болоте..." - такими словами начинается сказка "Цапля и Журавль", в которой две гордые птицы только и делают, что обижаются друг на друга. Но разве только "далеко-далеко на каком-то болоте" происходят подобные вещи? Как мы ранимы порой! А порой не чутки и, сами того не желая, можем обидеть друга. История о том, как сложно сделать первый шаг навстречу. История о том, что нет ничего лучше, чем простить друг друга и быть снова рядом. Старая сказка тесно переплелась с сегодняшним днем: телефонные звонки, самолеты и поезда, вокзалы и аэропорты пронесутся в этом безумном предсвадебном переполохе, где есть место и юмору, и лирике. Свадьбе быть! Спектакль поставили режиссер Наташа Слащева, художник Виктор Клочко (театр Karlsson Haus, Санкт-Петербург), композитор Светлана Бень.10 июля в 17.00 и 11 июля в 15.00 в шатре сказок в парке Нелжа.ру.

ДЕНЬ СЕМЬИ В КОСТЕНКАХ

10 июля воронежцев приглашают в Костенки на праздничную программу «Мамонт, папонт, я - дружная семья», посвященную Дню семьи, любви и верности. Музей-заповедник подготовил множество интересных мероприятий.

В 10.30 Ирина Котлярова проведет экскурсию «Костенки без палеолита» по главным достопримечательностям Костенок – участник увидят здание сохранившейся земской школы, волостную избу, памятнику погибшим костенковцам в годы Великой Отечественной войны, побывают на предполагаемом месте средневековой крепости Костенск, которая была основана в 1642 году на одном из крутых холмов. Также смогут посетить восстанавливающийся домовый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Общая протяженность маршрута составляет 3,5 км, время его прохождения – около 2-2,5 часов. Для его прохождения необходимо иметь удобную обувь, головные уборы, а также питьевую воду.

В 10.30 и 13.30 пройдет мастер-класс «Древние пейзажи Костенок». Анна Аксенова научит монохромной живописи с элементами линогравюры. Участники нарисуют одну из двух эпох: 20-22 тысяч лет назад (эпоха мамонтов) или 35 тысяч лет назад (эпоха лошадей).

В 11.00 стартует квест «По следам древних охотников». Участники будут искать важный предмет, который исчез ночью из музея. Для этого им предстоит узнать о том, какой климат был в Воронежской области 20 000 лет назад, какие животные проживали, как на них охотился древний человек, познакомиться с древним жилищем и каменными орудиями труда. Чтобы найти пропажу, необходимо хорошо узнать каменный век, а также проявить смекалку, отвечая на вопросы и расшифровывая древние карты.

В 11.00 и 14.00 начнется экскурсия-эксперимент по выставке» «Когда камень был железом». Это проект музея-заповедника «Дивногорье». Посетителям покажут, как шло развитие человечества на примере изменения и усовершенствования орудий, которые применял и изобретал древний человек. Посетители смогут пострелять из арбалета, взять в руки реплики древних орудий труда и на собственном опыте убедиться в эффективности различных каменных приспособлений, а также сфотографироваться с ними.

В 12.00 и 15.00 запланирован мастер-класс «Живопись каменного века». Участники узнают, как были открыты древнейшие произведения искусства, познакомятся с технологиями создания древних шедевров и сами попробуют себя в роли первобытных художников.

фото музея Костенки

ВЫСТАВКА ПРО ОБЕЗЬЯН В КОСТЕНКАХ

А еще в музее-заповеднике «Костенки» можно посмотреть выставку «Так похожи на людей». Экспозицию привез на «гастроли» Государственный Дарвинский музей. Выставка рассказывает о надсемействе человекообразных обезьян, ближайших родственниках человека - о привычках, образе жизни и семейных отношениях береговых и горных горилл, орангутанов с островов Борнео и Суматра, всеядных шимпанзе и длинноруких «духах тропиков» гиббонов.

- В каждом представителе отряда человекообразных обезьян найдется немало знакомых черт. Среди них есть одиночки, крепкие супружеские пары и хозяева больших гаремов, добряки и агрессоры, талантливые певцы, убежденные вегетарианцы и неугомонные изобретатели. Выставка кратко касается и эволюции человека длиной в 16 миллионов лет, - сообщили в музее. - Также на выставке можно узнать, каков вклад обезьян в разработку лекарств от распространенных человеческих болезней, как эксперименты с приматами помогли в исследовании головного мозга человека и каким образом наблюдение за жизнью обезьян связано с бытом древних людей.

Выставку можно увидеть в музее-заповеднике «Костенки» по 9 августа.

МАСТЕР-КЛАСС В ДИВНОГОРЬЕ

11 июля заповедник «Дивногорье» приглашает на мастер-класс. На территории Дивногорского подворья научат делать традиционную народную игрушку - тряпичную обережную куклу «на счастье». Участникам расскажут о роли куклы в крестьянском быту, отличиях оберегов от детских игрушек. Начало в 13.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

САМОВАРЫ В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА

В Доме губернатора (пр. Революции, 22, это филиал музея имени Крамского) работает выставка самоваров «Витязи русского стола». Воронежцам показывают часть собрания известного воронежского архитектора Анатолия Бородецкого. Анатолий Петрович много лет занимается коллекционированием и реставрацией предметов русского быта. На выставке коллекционер представляет 173 самовара, бульотки и фонтаны российских и зарубежных производителей конца XVIII - начала ХХ веков - в большом разнообразии форм, размеров, материалов отделки.

Историки считают, что первенство в самоварном деле принадлежит уральскому заводу в Суксуне, где самовары стали делать с конца 1730-х годов. Затем центрами самоварной промышленности в России стали Тула и ее окрестности, а также Москва, Петербург, Урал, Варшава и некоторые города центральных российских губерний. В день открытия выставку можно посетить бесплатно, Анатолий Бородецкий проведет авторскую экскурсию.

Посетить экспозицию можно в 12.00, 14.00 и 16.00. Выставка продлится до конца 2021 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУКЛЫ В УСАДЬБЕ ВЕНЕВИТИНОВА

В музее-усадьбе Веневитинова можно посмотреть выставку «Мир кукол в дворянской усадьбе». Экспозиция посвящена «кукольной моде» XIX века.

Кукла-игрушка была непременным атрибутом для украшения интерьера дворянских усадеб, демонстрации моды и детской игры. Мифология куклы тесно связана с романтической традицией в литературе. Здесь показывают авторские работы мастеров-кукольников Елены Мазуровой и Татьяны Пасечной из собрания Донецкого республиканского краеведческого музея. Среди кукол есть представители забытых занятий - трубадур, трубочист, цирюльник, шарманщик.

Кроме того, на выставке представлены и работы современных дизайнеров-кукольников - Натальи Скрипниковой, Ольги Боевой из Воронежа, Светланы Устьяновой из Острогожска, Елены Чипига из Лисок. Куклы выполнены в разных техниках, из разных материалов - фарфора, текстиля, полимерного пластика.

Третий раздел выставки представил старинные книги, художественные иллюстрации, фотографии и швейная фурнитура.

Выставка будет работать по 5 сентября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ В КРАМСКОМ

Лучшие авангардисты - в «Крамском». Картины из семи российских музеев -Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Курской картинной галереи имени Дейнеки, художественных музеев из Саратова, Рязани, Тулы и Ярославля - собрал в Воронеже 11-й Платоновский фестиваль. Экспозиция «Бубновый валет. Эманации измов» объединила работы художников творческого объединения, с которого началась история русского авангарда. Сейчас эти произведения - национальное достояние.

Воронежцы могут увидеть работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, «сезанистов» Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Александра Куприна. Выставка будет работать до 25 июля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СНИМКИ ФОТОГРАФА "ОГОНЬКА" В КРАМСКОМ

На «антресолях» выставочного зала музея имени Крамского можно посмотреть выставку «Аркадий Шайхет. Свидетель времени. Фотографии 1924-1940». Проект представил несколько десятков довоенных снимков известного советского фотографа из коллекции Мультимедиа Арт Музея Москвы. Аркадий Шайхет был одним из авторов (наряду с Александром Родченко, Борисом Игнатовичем, Георгием Петрусовым, Михаилом Прехнером), заложивших основы советской визуальной культуры. Снимал для «Рабочей газеты», потом стал главным фотографом «Огонька» - самого популярного в стране иллюстрированного журнала. С 1925 по 1938 годы он делал для издания репортажи на самые разные темы: про борьбу с неграмотностью и про НЭП, годовщину смерти Ленина и юбилей Большого театра, автомобильные заводы и металлургические комбинаты, жизнь беспризорников и парады на Красной площади. Шайхет умел выхватить суть момента, выбрать необычный ракурс. Рассматривая снимки на выставке, воронежцы могут узнать, как в 20-х выглядел временный деревянный мавзолей Ленина, первые автомобили, парады физкультурников...