Последние новости Воронежа на 8 июля 2021 года: отключение воды, давка в очереди на прививку и смертельное ДТП

Ограничения коснутся жителей Левобережного района. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Часть жителей Левобережного района Воронежа сегодня останется без воды. В частности, с 9.00 до 22.00 ее отключат по следующим адресам: ул. Порт-Артурская,11а, ул. Репина (частный сектор от ул. Серова до ул. Порт-Артурской), ул. Ленинградская,1, 1а, 2 и 26а, Ленинский проспект, 32, 34, 124а -126а. Снижение напора воды может наблюдаться и в других домах на Ленинградской и Ленинском проспекте. Как отметили в мэрии, отключения необходимы для проведения плановых работ на сетях.

Смертельная авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе. 32-летний мужчина из Санкт-Петербурга ехал со стороны Ростова-на-Дону в северном направлении. Водитель «Шкоды Рапид» не выдержал боковой интервал и столкнулся с большегрузом, двигавшимся в попутном направлении. В ДТП погибла 34-летняя пассажирка легковушки, трехлетний ребенок попал в больницу.

Воронежцы засняли на видео давку в очереди на вакцинацию от коронавируса. Это произошло в поликлинике №7 на улице Маршака. На записи видно, как люди в коридоре дышат друг другу в затылок, пока ждут прививку. В облздраве пояснили, что основная масса пациентов пришла не к назначенному времени, в связи с этим образовалось скопление посетителей. Но чтобы такая ситуация не повторилась, в поликлинике открыли дополнительный кабинет первичной вакцинации.

В Воронеже для работы на маршруте №90 закупили 8 новых автобусов, оснащенных кондиционерами. В ближайших планах перевозчика закупить еще 20 большегрузов с системой охлаждения салона. Предыдущий опыт использования маршруток с кондиционером провалился. Пассажиры 54-го автобуса не оценили новшество.