«Новые люди» на выборах в Госдуму: кого партия выдвинула от Воронежской области?

Средний возраст претендента на депутатский мандат - от 32 до 35 лет.

4 июля в Москве состоялся третий съезд партии «Новые люди». В нем приняли участие делегаты из более чем 70 региональных отделений. Их представители утвердили кандидатуры однопартийцев, выдвинутых на выборах в Госдуму как в рамках списка, так и по одномандатным округам. Одновременно был решен вопрос о том, кто будет представлять «Новых людей» на выборах в законодательные собрания 32 регионов и в ходе губернаторских кампаний в Хабаровском крае и в Ульяновской области.

Вернуть чиновников с другой планеты

В федеральную часть списка внесли имена лидера партии Алексея Нечаева и его советника Сарданы Авксентьевой. 239 претендентов разделили на 37 территориальных групп. Еще 215 кандидатов будут выдвинуты «Новыми людьми» в одномандатных округах.

Утвержденных съездом кандидатов отличает молодость: средний возраст претендента на депутатский мандат - от 32 до 35 лет.

Выдвижение кандидатов обеспечат шесть сотен избирательных штабов, открытых партией почти в 80 регионах. «Новые люди» объединили своих сторонников, членов партии и сочувствующих ей активистов в две тысячи политотрядов - свою главную организационную опору в предстоящей кампании.

«Новые люди» сосредоточились на решении конкретных проблем. Вместо того, чтобы создавать отделения в «чистом поле» и выращивать кадры с нуля, партия привлекла к себе местных активистов, бизнесменов и политиков, уже написавших свою историю успеха. Благодаря этому «Новые люди» смогли не только быстро повысить свою узнаваемость, но и заработать репутацию «партии реальных дел».

Ориентация на оказание помощи конкретному человеку здесь и сейчас, закрепленная в лозунге «Люди важнее», должна создать уникальный образ новой политической силы.

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, а идет к людям», - подчеркивает Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев.

Сардана Авксентьева озвучила на съезде три принципиальных положения партийной программы. Большая часть налогов, собранных в регионах и муниципалитетах, должна оставаться в их казне. Главы городов и районов должны назначаться по итогам прямых выборов. Система коммуникации между властью и обществом нуждается в перезапуске.

- Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей, - подчеркнула Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева.

Семерка кандидатов

В территориальную группу кандидатов от Воронежской области партия включила Антона Ткачева, Василия Жабина, Андрея Степаненко, Ирину Левду, Андрея Чекурина и Сергея Гурченко.

Антон Ткачев возглавляет исполком регионального отделения партии. Большинству воронежцев он известен как организатор масштабных волонтерских проектов. В начале пандемии команда «Новых людей» под руководством Антона передала продуктовые наборы, маски и антисептики тысячам нуждающихся семей. Ткачев также успел заработать «плюс к карме» в глазах местных экологов: его стараниями на родине Кольцова высадили 5 000 деревьев. Экспертному сообществу глава областного отделения «Новых людей» известен в другом качестве: люди, вросшие в пиджаки, помнят о том, что Антон Ткачев в 25 лет встал во главе проекта цифровой трансформации компании «Вертолеты России», а затем бился за права предпринимателей в стенах Торгово-промышленной палаты РФ.

Антон Ткачев.

Василий Жабин относится к вымирающему племени кандидатов наук, сумевших найти своей диссертации применение на практике. Талантливый врач не хотел, чтобы плоды его трудов похоронили под пыльной обложкой, и использовал свои наработки для создания медицинского центра «Новая эра». Который запоминается его клиентам не только благодаря высокому качеству обслуживания: пациенты Василия Жабина прощаются именно с болезнями, а не с деньгами на банковском счете.

Василий Жабин.

Андрей Степаненко - куратор школы «Капитаны России» в Воронеже. Успешно стартовав в бизнесе, он делится опытом с начинающими предпринимателями, помогая им избежать подводных камней на пути к построению своего дела.

Андрей Степаненко.

Ирина Левда смогла стать одним из наиболее популярных блогеров Черноземья. Добившись этого не вопреки, а благодаря наличию детей и внуков. Именно ради них она и идет в политику: новые поколения не должны нести на своих плечах груз ошибок предшественников.

Ирина Левда и Андрей Степаненко.

Глава индустриального парка «Перспектива» Андрей Чекурин известен в области меньше, чем Моргенштерн или Юрий Дудь. Но точно можно сказать одно: если эти звезды решат «свалить» в солнечную Калифорнию, жизнь воронежцев изменится мало. А исчезновение Андрея Чекурина почувствуют многие. Оказавшись без работы перед перспективой ехать на вахту в Москву или «на севера».

Андрей Чекурин.

Активист Сергей Гурченко - главный герой ночных кошмаров недобросовестных коммунальщиков. Если сумма в ваших платежках внезапно уменьшилась, то, весьма возможно, это результат работы запущенного Сергеем проекта «Мои дом - моя крепость». Но многим он известен преимущественно как основатель фестиваля молодежных субкультур.

В одномандатных округах «Новые люди» планируют выдвинуть Василия Жабина, Андрея Чекурина, Андрея Степаненко и Анну Гурскую - победительницу первого в России политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты».

Анна Гурская и Андрей Чекурин.

Анна - мама особенного ребенка и социальный предприниматель. В мир большой политики она пришла ради достижения двух целей. Победительница проекта «ДебатыКандидаты», во-первых, намерена положить конец попыткам бюрократов саботировать уже принятые программы помощи детям, нуждающимся в поддержке государства. Во-вторых, депутатский мандат нужен Анне для того, чтобы распространить на общероссийском уровне, через букву закона, свой опыт работы с особенными детьми и членами их семей.