Алексей Гордеев в Воронеже высказался о «золотых парашютах», пенсионном возрасте и губернаторе Гусеве

Общение с вице-спикером прошло в областном Доме журналистов Фото: Максим ГОРОХОВ

7 июля зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев пообщался с воронежскими представителями СМИ в областном Доме журналистов. Разговор шел о развитии производства, политической ситуации, экономическом кризисе, будущем общества и многом другом.

Сотрудники средств массовой информации поинтересовались, как вице-спикер относится к повышению пенсионного возраста и огромной разнице между размерами пенсий у простых граждан и у чиновников. Вспомнили и принятый в бытность Гордеева губернатором закон о так называемых «золотых парашютах» для покидающих свой пост чиновников.

Отвечая на этот вопрос, Алексей Гордеев отметил, что пенсии у всех должны быть достойные, позволяющие человеку в старости ни в чем не нуждаться. Неправильно то, что между размерами выплат бывшим высоким руководителям и простым гражданам возникла такая разница. Но эту ситуацию, по словам Алексея Гордеева, никто не мог предвидеть: резко изменилась экономическая ситуация, цены выросли, а пенсии остались на прежнем уровне. В назначении высоких пенсий для бывших чиновников Алексей Васильевич видит средство мотивации кандидатов на руководящие должности и повышения качества управленцев. Иначе как, по его словам, привлечь профессионала на зарплату в 100 тысяч, тем более, если надо «переманить» его из другого региона? А следить за исполнением руководителем своих обязанностей может "народный" контроль.

Возможен ли пересмотр закона о пенсионном возрасте в сторону сокращения в случае улучшения финансового положения России? На этот вопрос вице-спикер не смог дать оптимистичных прогнозов.

Конечно, по его мнению, надо учитывать состояние экономики при принятии таких решений, но в то же время тенденция к повышению пенсионного возраста существует и на Западе.

Рассуждая о кадровых проблемах Воронежской области, вице-премьер высказал мнение, что реализация программ, планов, проектов зависит от людей, занимающих ответственные посты: часто все разваливается из-за того, что в кресле сидит не тот человек. И здесь важно разработать механизм подбора кадров.

Однако в отношении руководителя региона у Алексея Гордеева сомнений нет: по его мнению, Александр Гусев на посту губернатора зарекомендовал себя в качестве порядочного человека, опытного руководителя, прошедшего длинный профессиональный путь.

- Ему надо помогать, и мы на уровне федерации обещаем это делать, - подытожил Алексей Гордеев