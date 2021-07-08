С начала года депутаты Воронежской гордумы приняли 326 обращений избирателей

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В Воронежской городской Думе подвели итоги работы в первом полугодии 2021 года. В адрес народных избранников за это время поступило 326 обращений. В условиях пандемии, общение с горожанами не прерывалось, оно строилось в дистанционном режиме. И, как отметили в думской пресс-службе, даже в непростое время современные технологии позволяют депутатам постоянно оставаться на связи с избирателями.

В основном, воронежцы поднимали социальные вопросы, темы благоустройства и дорожного хозяйства. И, конечно же, просили решить проблемы ЖКХ.

Большинство из них депутаты разрешали оперативно, либо перенаправляли в соответствующие профильные инстанции со своей резолюцией и последующим контролем.

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Одним из важных решений первого полугодия парламентарии назвали повышение ежемесячной денежной компенсации руководителям органов территориального общественного самоуправления (ТОС). Этого вопроса депутаты не касались почти восемь лет. А с учетом инфляции, тех денег, которые получали местные активисты, душой радеющие за свои улицы, не хватало даже на канцтовары и связь. Предложение было вынесено на заседание городской Думы, и парламентарии пересмотрели размер выплаты в большую сторону.

Важность этого вопроса отмечал председатель горДумы Владимир Ходырев:

– Именно председатели органов ТОС не дают депутатам расслабляться. Они являются инициаторами многих добрых дел и контролерами качества выполненных работ по благоустройству.

Также многие обращения касались установки дополнительного игрового оборудования на детских площадках. Так, например, на округе председателя горДумы Владимира Ходырева положительно решены вопросы с доукомплектацией площадок по адресам улица Украинская, 34 и улица Хабаровская, 3.

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А благодаря депутату Александру Чуфиневу на улице Солдатское поле на радость ребятишкам появился настоящий игровой комплекс с качелями, каруселями и горками.

Помогали парламентарии как обычным горожанам, например, наладить освещение на улице, грейдировать дорогу, так и социальным учреждениям. Обращались директора воронежских школ и больниц, просили помочь с ремонтом подъездных путей, тротуаров. И все вопросы были решены тут же, либо включены в план ремонта на 2021 год.

Евгения Фролова