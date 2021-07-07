Власти Воронежской области скорректировали схему обращения с отходами

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Региональный департамент природных ресурсов и экологии скорректировал территориальную схему обращения с отходами в Воронежской области. Соответствующий приказ был размещен на официальном портале облправительства и вступил в силу 2 июля.

Как отметила руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Наталья Ветер, процедуру провели в соответствии с требованием законодательства, а предшествовали ей общественные слушания.

Власти рассказали, что послужило основанием для корректировки. Дело в том, что ранее определили способы оптимизации схемы потоков твердых коммунальных отходов (ТКО) в Бобровском, Бутурлиновском, Воробьевском и Петропавловском районах.

Кроме того, были актуализированы все разделы территориальной схемы. Сейчас в ней можно найти обновленный реестр площадок накопления отходов для всех районов и городских округов Воронежской области, статистику, информацию о количестве образования ТКО, узнать, где расположены источники образования отходов, а также ознакомиться со свежими данными о средних расстояниях вывоза ТКО на объекты обращения с отходами.

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По словам Натальи Ветер, это никак не отразиться на оплате за обращения с ТКО.

– Схема потоков определялась нами, исходя из общей оценки состояния существующих объектов размещения отходов, объемов образования отходов на территории того или иного муниципального района, а также с тем условием, что данные изменения не повлекут за собой рост платы жителей за обращения с ТКО. Призываю региональных операторов и операторов по обращению с отходами, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области, неукоснительного соблюдать требования новой редакции территориальной схемы, – подчеркнула глава профильного департамента.

Корректировку провели согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления», постановлению Правительства РФ «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем».

Евгения Фролова

Фото из архива КП