Воронежский губернатор поддержал идею создания IT-кластера в регионе

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Создание в Воронеже крупного IT-кластера – центра по обеспечению информационной безопасности предприятий обсудили в правительстве области в понедельник, 5 июля. Идея создания современной площадки получила одобрение со стороны губернатора Александра Гусева. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

Речь о создании мощного IT-кластера шла на встрече Александра Гусева с директором Ассоциации субъектов критической информационной инфраструктуры «КиберАльянс» Валерием Сафоновым.

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В беседе также приняли участие руководитель департамента цифрового развития области Денис Волков, президент Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» Юрий Гончаров и директор АНО «Кластер информационных технологий Воронежской области» Владимир Бабкин.

Участники пришли к выводу, что в столице Черноземья есть все предпосылки для создания IT-кластера. Помимо информационной безопасности, центр будет способствовать переходу предприятий Центрального федерального округа на отечественное программное обеспечение. Специалисты кластера окажут всю необходимую технологическую и методологическую поддержку.

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«Планируется, что центр станет площадкой, на которой отечественные производители программного обеспечения и оборудования будут знакомить представителей предприятий с передовыми решениями в области безопасности», – отметили в пресс-службе облправительства.

Губернатор Александр Гусев заверил присутствующих, что в регионе будут созданы все условия для устойчивого развития высокотехнологичных компаний.

Ирина Шабанова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области