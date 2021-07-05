Жители райцентра Воронежской области пожаловались на непроходимую и непроездную дорогу

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители районного центра Кантемировка позвонили в редакцию «Комсомолки» с наболевшей проблемой. Они живут на улице Молодежной, почти в центре поселка.

- Но проехать по нашей улице после дождя или весной-осенью можно только на танке. На работу ходим в сапогах. У нас тут парни живут, которые на автобусах работают, – вытягивают друг друга. Машина за мусором пробраться не может: водитель говорит, мы к вам ездить не будем.

Люди рассказали, что с 2004 года обращаются к местным властям с просьбой укрепить дорогу, но…

- В лучшем случае ее посыпают глиной, как этой весной. А еще здоровенных камней килограммов по 100 навалили. Уже не просим асфальт. Хотя бы щебенкой просто эти 300 метров просыпать. Жаловались президенту на горячую линию. Больше некуда.

Мы дозвонились в администрацию городского поселения Кантемировка. Вот, что нам рассказал по этой проблеме замглавы Юрий Жданов:

- Мы знаем о проблемах этой улицы и она у нас в поселке, к сожалению, не одна такая. В план дорожных работ (на отсыпку щебнем – Авт.) за счет субсидий эта улица на 2021 год не вошла. План на следующий год будем формировать и направлять на утверждение в Совет народных депутатов. Если средства выделят – отремонтируем.

Пока, максимум, что можно, по словам чиновника, сделать для поддержания состояния дороги на улице Молодежной, так это в очередной раз отсыпать ее песко-каменной смесью и выровнять грейдером.