График отключения кипятка воронежцам на неделю с 5 по 11 июля

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На следующей неделе горячую воду в связи с проведением профилактических работ на теплосетях отключат жителям всех районов кроме Левобережного.

Вот адреса отключений:

Железнодорожный район

с 5 по 15 июля

улица Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;

Ленинский проспект, 223, 227;

улица Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;

улица Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

улица Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

улица Суворова, 116, 116а.

с 7 по 20 июля

улица Артамонова, 22б, 22в.

Коминтерновский район

с 5 по 16 июля

улица 45 Стрелковой Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 247/1, 247/2, 247г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

улица 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;

переулок Рамонский, 2;

переулок Аннинский, 1а;

улица Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в

улица Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13.

с 5 по 18 июля

улица Транспортная, 65а.

с 6 по 19 июля

улица Транспортная, 79, 81, 83;

улица Советская, 53.

с 7 по 20 июля

улица Зеленко, 22.

Советский район

с 5 по 15 июля

улица Теплоэнергетиков, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;

улица Курчатова, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л;

улица Междуреченская, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1и, 1з;

улица Острогожская, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168р.

с 6 по 19 июля

Берег реки Дон, 8, 18, 23, 24, 40, 44;

улица Тепличная, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28.

Ленинский район

с 5 по 18 июля

улица 9 Января, 54в;

улица Революции 1905 года, 80г.

Центральный район

с 6 по 19 июля

улица Карла Маркса, 112;

улица Революции 1905 года, 5;

улица Морозова, 10, 12;

улица Тимирязева, 10, 12, 12б;

улица Ломоносова, 87;

улица Докучаева, 9;

Лесная поляна-3, 4;

улица Калинина, 13.