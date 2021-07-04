Выступление Niletto, аква-шоу и воздушные шары: как прошел общегородской выпускной 2021 в Воронеже

Хедлайнером выпускного стал Niletto. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

К школьному выпускному можно относиться по-разному. Однако отрицать, что это важный и знаковый этап в жизни каждого человека бессмысленно. Одиннадцать лет учебы, тысячи контрольных и сотни экзаменов заслуживают достойного прощания.

В 2019 году воронежские власти, ориентируясь на опыт крупных городов, устроили для выпускников единое масштабное мероприятие. В празднике, который прошел в «Алых парусах», приняли участие около четырех тысяч ребят. Опыт признали удачным и решили сделать общегородской выпускной традиционным. Только вот из-за пандемии коронавируса в 2020-м праздник пришлось отменить. В этом году из-за роста зараженных тоже возникла угроза срыва, но все же вечер состоялся.

Выпускники 2021 года. Фото: Кирилл Мишин

КРАСНАЯ ДОРОЖКА И ЗАЛПЫ КОНФЕТТИ

Для проведения выпускного территорию «Алых парусов» предварительно обнесли турникетами. Их потребовалось 1900 штук. Ребят решили запускать через два входа с определенным временным интервалом, чтобы не создавать очередь и соблюсти санитарные требования.

Кстати, всех участников мероприятия заранее протестировали на коронавирус. Двух выпускников и двух педагогов отстранили от праздника из-за положительных результатов.

Около половины восьмого в парке начался дождь. А хмурое свинцовое небо практически лишало надежды на то, что осадки скоро закончатся.

Дождь не смог испортить ребятам праздник. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

И вот спустя еще минут 20 стали прибывать первые группы ребят. Чтобы попасть на праздник им нужно было предъявить именной браслет, а также пройти через рамки металлодекторов.

Обеспечивали безопасность праздника 170 работников частных охранных организаций и 90 полицейских Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

После чело ребята попадали на красную дорожку. Здесь их ждали ведущий, диджей, а еще также залпы блесток, конфетти и клубы дыма. Немного дальше, на аллее выпускников встречали ходулисты, живые статуи, «человечки» в зеркальных костюмах.

Встречать выпускников готовы! Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ОСОБЕННЫЙ ДРЕСС-КОД

В отличие от праздника в 2019-м на этот раз многие участники приезжали уже не в праздничных нарядах, а повседневной одежде: футболках, топах, рубашках, джинсах, неклассических брюках.

Воронежские выпускники 2021. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Поэтому выпускники 65-го лицей Кирилл Чуркин и Ксения Мешавкина, оставшиеся в костюме и платье, сразу же привлекли к себе внимание.

– Выпускной раз в жизни, поэтому решили не переодеваться из праздничной одежды, - поделились ребятам. – Все супер. Нам весело. Погода ничего не портит.

Кирилл и Ксюша. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

К слову, дождь на какой-то период и вовсе ввел свой дресс-код. Можно было наблюдать, как по парку перемещаются группы людей в разноцветных дождевиках. Но молодость ведь все стерпит, поэтому непогода не смогла испортить ребятам праздник. Даже девчонки, у которых намокли волосы и испортились прически, были вполне радостны и позитивны.

Воронежские выпускники 2021. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

– Настроение хорошее. Мы предусмотрительно взяли дождевики и зонтики, - рассказали выпускницы школы №43. – По всем площадкам не ходили, дошли до танцевальной решили здесь остановиться.

Выпускницы школы №43. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

По территории парка организаторы рассредоточили фотозоны, разные тематические, развлекательные и спортивные локации.

– Много площадок. Но пугает то, что нет какой-то структурированной программы. Не совсем понятно, где что находится, какая площадка что обозначает. Возможно, стоит улучшить навигацию, – отметили выпускницы школы №38 Настя Князева и Анастасия Усачева.

«ДЕЛАЙТЕ ВСЕ ИСКРЕННЕ, ОТ ДУШИ»

К одиннадцати часам практически все ребята переместились к главной сцене, где должна была пройти основная концертная программа. На экране появились цифры с обратным отсчетом. И вот уже струи воды, практически образующие стену, поднялись в воздух в сопровождении музыки и световых эффектов. Еще через несколько минут раздались залпы салюта. Наверняка, для кого-то из ребят аква-шоу и фейерверк останутся одним из наиболее ярких впечатлений вечера.

Официальные поздравления надолго не затянулись. Мэр города кратко поздравил ребят и наградил особо отличившихся: победителей олимпиад, спортивных соревнований, выпускников, набравших по 100 баллов на ЕГЭ по нескольким предметам. Затем на сцену вышли ведущие, как и два года назад, ими стали знаменитый шоумен Тимур Родригез и актриса Ирина Макарова.

Звездные ведущие праздника. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Около часа для ребят для выступила участники шоу-балета, барабанщики, спортсмены и воспитанники академии популярной музыки Игоря Крутого.

Часть концертной программы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Также ребятам показали видеопоздравление от родителей, которое многих сильно растрогало.

– Ошибок, наверняка, будет не мало. Но каждая – только ваша. На своих ошибках учатся, на чужих – строят карьеру. Карьера – слово-то какое серьезное. А вы относитесь к нему с нежностью, любовью, делайте все искренне, от души. И задуманное обязательно реализуется. Да еще и в сто раз лучше, чем хотелось бы!

Воронежские выпускники 2021. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Мам, пап и других родственников всегда не пускают на общегородской праздник. Эта мера связана не с пандемией, а с банальным обеспечением безопасности и порядка.

«ВРЕМЯ ПОСТРЕЛЯТЬ» С NILETTO

Вскоре техсотрудники начали освобождать сцену, выносить новое оборудование, и тут-то ребята поняли: сейчас на сцене появится звездный гость. И чтобы ускорить процесс, начали скандировать: «Niletto! Niletto!». До последнего администрация официально держала в секрете имя хедлайнера, но ребята итак все знали.

Niletto в Воронеже. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Певец вместе с командой ворвался на сцену под свой самый известный трек «Любимка» (правда, его исполнение отложил на попозже) и принялся поздравлять выпускников:

– Сегодня у нас должна состояться очень теплая встреча. Познакомимся друг с другом. Мы с удовольствием поддержим ваш крутейший праздник. Он такой один в жизни, поэтому предлагаем расслабиться, подняться немножечко выше на уровень и кайфовать!

После чего Niletto спел такие хиты как «Краш», Fly 2, «Молодым», «Платить за дружбу не нужно», «Если тебе будет грустно». Некоторые из этих песен музыкант исполняет в дуэте, но воронежские выпускники вполне заменили и Клаву Коку, и Zivert.

Воронежские выпускники 2021. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Где-то в середине выступления артист предложил ребятам устроить «медленный танец под «Не люблю».

Общегородской выпускной 2021. Фото: Кирилл Мишин

Время от времени зрители кричали певцу: «Любимку!» И когда очередь до нее все же дошла, толпа неистовствовала.

НЕОБЫЧНАЯ НОЧЬ

После Niletto концерт на главной сцене продолжился, но многие ребята стали расходиться по территории, кто-то вернулся на понравившиеся площадки (танцевальные не пустовали до утра, неожиданно много ребят играли в баскетбол и футбол в спортзоне), другие просто гуляли, общались или отдыхали. Еще часть выпускников потихоньку стала покидать парк. Что совсем неудивительно: к трем часам ночи вполне можно было устать.

Общегородской выпускной 2021. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

– Прекрасные впечатления от праздника. Обычно в это время сплю, но сегодня не такая ночь, - смеется выпускница 62-й школы Дана Лобанова. – Локаций вроде много. Песен Niletto знала всего три, но он превзошел мои ожидания. А вот когда неизвестные исполнители вышли на сцену, стало немного скучновато.

Другие ребята, когда делились впечатлениями от праздника, среди наиболее приятных и понравившихся моментов выделяли «классный салют», красивую иллюминацию, концерт Niletto, возможность общаться с ребятами из других школ, чистые туалеты.

Праздничный фейерверк. Фото: Кирилл Мишин

Что же касается сложностей, возникших у ребят, то чаще всего они не могли сразу найти кулеры с бесплатной водой. Некоторые говорили, что не очень комфортно чувствовали себя в толпе и не оставались смотреть концерт на главной сцене. Но это особенность любых массовых мероприятий.

В целом нужно признать, что праздник удался. Оставшиеся до конца программы выпускники встретили в парке рассвет. А затем увидели полет пяти больших воздушных шаров. На аэростатах красовалась символика Воронежа и общегородского праздника.

На рассвете шары взмыли в небо. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

КСТАТИ

По данным мэрии Воронежа, в торжестве приняли участие 3 953 выпускника и еще около тысячи организаторов, обслуживающего персонала, артистов. Для обеспечения санитарной безопасности было закуплено 15 тысяч масок и 50 литров антисептика. За порядком следили 260 правоохранителей и охранников. Также на празднике дежурили пожарные, медики, специалисты ГИМС патрулировали акваторию водохранилища. Ребятам запретили проносить с собой еду. Но, помимо действующих в парке кафе, работали 16 шатров и три фудтрака. Кроме того, по территории были расставлены кулеры с бесплатной водой. Выпускной обошелся городу в 14 млн рублей.

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Онлайн-трансляцию праздника можно посмотреть здесь.