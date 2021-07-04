В центре Воронежа отец и сын избили девушек

Кадр из видеозаписи сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Вечером 3 июля воронежские соцсети облетели дикие кадры избиения девушек двумя молодыми людьми. Инцидент произошел ранним утром после общегородского выпускного вечера на Адмиралтейской площади.

- Нас избили. Меня, мою сестру и мою дочь, - такое сообщение оставила одна из потерпевших под видеозаписью. - Я сначала не хотела раздувать эту ситуацию и ехать на освидетельствование. Но моей сестре стало намного хуже, у неё был сильный удар в живот. Боли начали усиливаться. Мы приняли решение обратиться за медицинской помощью.

Видеозапись начинается с нападения мужчины на оператора. Он толкает девушку, снимающую видео. Несколькими секундами позже подбегает молодой человек и с разбегу бьет ногой другую девушку в живот, та падает. Из записи следует, что потерпевшие и старший мужчина знакомы (девушка называет его по имени и обращается «Ну, ударь, ударь!»).

Как рассказали девушки в комментариях под записью, незадолго до этого между сторонами произошел конфликт. Одна их потерпевших высказалась в адрес подруги нападавшего парня, что она толстая. Заступаясь за обиженную, тот распустил руки и ноги.

Сразу после драки девушки вызвали на место ЧП полицию:

- Полиция прибыли через 7 минут, нас доставили в отделение, мы написали заявление, - сообщили они в паблике "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте".

Полиция начала проверку. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.