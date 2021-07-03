Общегородской выпускной в Воронеже 2021: праздник в фотографиях

Общегородской выпускной 2021 в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
Общегородской выпускной 2021 прошел в Воронеже в ночь со 2 на 3 июля. По данным городской администрации, 3 953 ребенка приняли участие в празднике.
Общегородской выпускной 2021 в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
Общегородской выпускной 2021 в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
Общегородской выпускной 2021.
Фото: Кирилл Мишин
Около восьми часов вечера бывшие школьники и сопровождающие их педагоги начали приезжать в парк. Всех участников запускали на территорию через два входа, оборудованных рамками металлодетекторов.
Общегородской выпускной 2021 в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
Общегородской выпускной 2021.
Фото: Кирилл Мишин
Уже на аллее ребят встречали аниматоры, ходулисты, живые статуи.
Общегородской выпускной 2021.
Фото: Кирилл Мишин
Общегородской выпускной 2021.
Фото: Кирилл Мишин
По всем «Алым парусам» организаторы разместили разнообразные локации с активностями, тематическими мастер-классами, фотозонами и световыми инсталляциями. Но больше всего ребят собрали танцевальные площадки.
Общегородской выпускной 2021.
Фото: Кирилл Мишин
Общегородской выпускной 2021.
Фото: Кирилл Мишин
Общегородской выпускной 2021.
Фото: Кирилл Мишин
В одиннадцать часов началась основная торжественная часть - с поздравлениями, музыкальными и спортивными номерами.
Концертная программа общегородского выпускного 2021.
Фото: Кирилл Мишин
Концертная программа общегородского выпускного 2021.
Фото: Кирилл Мишин
Ведущими программы стали Тимур Родригез и Ирина Макарова. Эта пара вела праздник и два года назад, когда в Воронеже проходило первое подобное мероприятие.
Ведущие вечера - Тимур Родригез и Ирина Макарова.
Фото: Кирилл Мишин
Самым долгожданным для ребят стало выступление приглашенной звезды - популярного певца Niletto.
Звезда вечера - Niletto.
Фото: Кирилл Мишин
Общегородской выпускной 2021.
Фото: Кирилл Мишин
Многие ребята покидали праздник после концерта хедлайнера. Но немалая часть осталась до конца торжества. Общегородской выпускной закончился около половины пятого утра.
Общегородской выпускной 2021.
Фото: Кирилл Мишин
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Подробнее о том, как проходил праздник, можно прочитать здесь.