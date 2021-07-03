Общегородской выпускной в Воронеже 2021: праздник в фотографиях

Общегородской выпускной 2021 в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Общегородской выпускной 2021 прошел в Воронеже в ночь со 2 на 3 июля. По данным городской администрации, 3 953 ребенка приняли участие в празднике.

Общегородской выпускной 2021 в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Общегородской выпускной 2021 в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Общегородской выпускной 2021. Фото: Кирилл Мишин

Около восьми часов вечера бывшие школьники и сопровождающие их педагоги начали приезжать в парк. Всех участников запускали на территорию через два входа, оборудованных рамками металлодетекторов.

Общегородской выпускной 2021 в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Общегородской выпускной 2021. Фото: Кирилл Мишин

Уже на аллее ребят встречали аниматоры, ходулисты, живые статуи.

Общегородской выпускной 2021. Фото: Кирилл Мишин

Общегородской выпускной 2021. Фото: Кирилл Мишин

По всем «Алым парусам» организаторы разместили разнообразные локации с активностями, тематическими мастер-классами, фотозонами и световыми инсталляциями. Но больше всего ребят собрали танцевальные площадки.

Общегородской выпускной 2021. Фото: Кирилл Мишин

Общегородской выпускной 2021. Фото: Кирилл Мишин

Общегородской выпускной 2021. Фото: Кирилл Мишин

В одиннадцать часов началась основная торжественная часть - с поздравлениями, музыкальными и спортивными номерами.

Концертная программа общегородского выпускного 2021. Фото: Кирилл Мишин

Концертная программа общегородского выпускного 2021. Фото: Кирилл Мишин

Ведущими программы стали Тимур Родригез и Ирина Макарова. Эта пара вела праздник и два года назад, когда в Воронеже проходило первое подобное мероприятие.

Ведущие вечера - Тимур Родригез и Ирина Макарова. Фото: Кирилл Мишин

Самым долгожданным для ребят стало выступление приглашенной звезды - популярного певца Niletto.

Звезда вечера - Niletto. Фото: Кирилл Мишин

Общегородской выпускной 2021. Фото: Кирилл Мишин

Многие ребята покидали праздник после концерта хедлайнера. Но немалая часть осталась до конца торжества. Общегородской выпускной закончился около половины пятого утра.

Общегородской выпускной 2021. Фото: Кирилл Мишин

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Подробнее о том, как проходил праздник, можно прочитать здесь.