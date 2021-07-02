Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 17:25

С 2013 года из казны Воронежской области на повышение зарплат бюджетникам было дополнительно направлено 67 млрд рублей

На повышение оплаты труда «указным» категориям работников бюджетной сферы региона (а это 48,6 тысяч человек, работающих в образовании, здравоохранении, культуре, соцзащите) все эти годы средства направляются в необходимом объеме
Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Воронежская областная Дума приняла в двух чтениях закон «Об исполнении областного бюджета за 2020 год» в рамках 12-го заседания регионального парламента.

Отметим, что отчет об исполнении ранее был принят Минфином без замечаний, одобрен правительством региона, прошел процедуру публичных слушаний.

– Доходы региональной казны составили около 144 млрд рублей, расходы – 137,6 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета составил почти 6,4 млрд рублей. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, бюджеты исполнены с существенным приростом к предыдущему году, как по доходам, так и по расходам. Четырежды в прошлом году Воронежская областная Дума согласовывала изменения в бюджет, дополнительно распределяя значительные объемы средств на важные для социально-экономического развития региона мероприятия, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

При этом доля налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете составила свыше 65%, или 94,4 млрд рублей, что на 10,3 млрд больше, чем в 2019 году.

Что касается расходной части, то особое внимание здесь было уделено национальным проектам. На эти цели направлено 22,5 млрд рублей, из которых 15,7 млрд рублей — федеральные средства (треть от всех поступлений из федерального бюджета), а 6,8 млрд рублей — областные средства, отметил спикер регионального парламента. Таким образом, несмотря на заявленный уровень софинансирования по постановлению Правительства РФ, где 2% осуществляется за счет субъекта, а 98% за счет федерального бюджета, регион реально обеспечил софинансирование нацпроектов на уровне более 30%.

Благодаря постоянному контролю над реализацией нацпроектов, по освоению средств на эти цели в 2020 году Воронежская область заняла первое место в ЦФО.

– Еще одним из приоритетов являлось сохранение достигнутых показателей по зарплате отдельных категорий работников бюджетной сферы. Это 48,6 тысяч человек, работающих в образовании, здравоохранении, культуре, соцзащите населения. Начиная с 2013 года, дополнительные расходы бюджета области на повышение оплаты труда «указным» категориям составили более 67 млрд рублей. В текущем году средства на данные цели также запланированы в полном объеме по всем категориям, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Наибольшую долю в региональном бюджете-2020 традиционно заняли расходы социального блока — почти 68% (более 93 млрд рублей). А если учитывать все расходы социальной направленности, то они фактически составили 77%.

В прошлом году основная нагрузка легла на здравоохранение. Только на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса направлено почти 7 млрд рублей, из которых 2,4 млрд рублей — деньги областного бюджета. За счет этого предоставлены стимулирующие выплаты 14,5 тысячи медикам и работникам соцзащиты, приобретены лекарственные препараты, оборудование и средства индивидуальной защиты, проведен ремонт и оснащение учреждений, оказана материальная помощь гражданам. В целом расходы на здравоохранение составили 53,5 млрд рублей. Это почти на 11,3 млрд рублей (27%) больше уровня 2019 года.

Расходы на социальную политику в 2020 году были на уровне 24,4 млрд рублей (выросли к 2019 году на 7,3 млрд рублей). В их структуре традиционно наибольшую часть занимают обязательства по социальной поддержке граждан. В прошлом году они составили 18,5 млрд рублей, которые направлены на обеспечение 79 мер поддержки. Число таких мер за последние годы увеличилось практически в 1,5 раза.

БИЗНЕС-ПРЕСС