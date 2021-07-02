Общегородской выпускной в Воронеже 2021: онлайн-трансляция праздника

Для выпускников подготовили насыщенную программу. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В ночь со 2 на 3 июля в парке «Алые паруса» проходит общегородской выпускной. Тысячи воронежских ребят прощаются со школой. Для участников подготовили концертные и творческие площадки, тематические зоны, арт-объекты и другие активности. Также выпускников развлекают диджеи и ведущие, живые статуи и аниматоры. А на рассвете бывшие школьники увидят полет пяти аэростатов.

Первый общегородской выпускной в Воронеже провели в 2019 году, основываясь на опыте крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. Тогда в торжестве приняли участие чуть менее четырех тысяч ребят. Власти намеревались устроить праздник и в 2020-м, однако из-за коронавируса мероприятие пришлось отменить.

В этом году, несмотря на рост заболеваемости Covid-19, чиновники решили не лишать выпускников праздника. Как проходит торжество в 2021-м - смотрите в нашей онлайн-трансляции.