Нововоронежская АЭС подтвердила высокую готовность к действиям в условиях природных катастроф и техногенных аварий

Фото: Ольга МАРТЫНОВА

В учениях приняли участие более 600 человек – работники и руководители атомной станции, эксперты группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС*) Концерна «Росэнергоатом» и кризисных центров Росатома, подразделения МЧС, представители ФМБА России, поддерживающих институтов и научных центров, органов власти. Всего порядка 20 организаций.

Отработка навыков противоаварийного реагирования проходила одновременно на двух площадках – в Москве, в Кризисном центре «Росэнергоатома»**, и непосредственно на территории Нововоронежской АЭС.

Фото: Ольга МАРТЫНОВА

Свои действия оперативный персонал атомной станции отрабатывал на полномасштабных тренажерах-имитаторах, которые позволяют моделировать любую кризисную ситуацию на АЭС. В этот раз по сценарию учений из-за сильного землетрясения в центральной полосе России были остановлены все энергоблоки и потеряно энергоснабжение Нововоронежской АЭС, на промплощадке образовались большие завалы, часть критически важного оборудования атомной станции была повреждена.

В первый день учений сотрудники АЭС разворачивали мобильную противоаварийную спецтехнику, включая передвижные дизель-генераторные и насосные установки, проводили радиационную разведку и обеспечивали эвакуацию сотрудников. Обнаруженному во время тренировочных аварийных работ пострадавшему оказали первую помощь и обеспечили его доставку в больницу.

Во второй день учений подразделения пожарно-спасательной части № 14, обеспечивающей защиту Нововоронежской АЭС, отрабатывали навыки по тушению различного вида возгораний в рамках сценария учений. Специалисты нововоронежского филиала Аварийно-технического центра Росатома (АО «АТЦ Росатома») на практике демонстрировали возможности современной техники, включая роботизированные комплексы, для ликвидации последствий техногенных аварий.

Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров дал положительную оценку учениям и отметил высокий уровень подготовки участников КПУ и взаимодействия всех служб и ведомств.

Фото: Ольга МАРТЫНОВА

«Концерн «Росэнергоатом», выполняя функции эксплуатирующей организации, несет всю полноту ответственности за обеспечение безопасности атомных станций на всех этапах их жизни: от проектирования — до вывода из эксплуатации. Поэтому крайне важно обеспечивать безопасность объектов в режиме отклонения от нормальной работы. Для этого мы проводим ежегодно комплексные противоаварийные учения на одной из атомных станций, проверяя уровень взаимодействия, готовность к управлению авариями в сложных ситуациях», – отметил Андрей Петров.

Фото: Ольга МАРТЫНОВА

В свою очередь директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров отметил:

«На Нововоронежской АЭС три типа реакторов. В рамках учений мы оценили собственную готовность к сложным ситуациям, таким как, например, множественные отказы на нескольких типах энергоблоков. Все вопросы взаимодействия были отработаны, что свидетельствует о высоком уровне противоаварийного планирования и готовности к ликвидации любых нештатных ситуаций».

Отметим, что комплексные противоаварийные учения с экстренным выездом представителей различных служб проводятся ежегодно на одной из атомных станций России. На Нововоронежской АЭС КПУ такого уровня последний раз проходили в 2011 году.

Фото: Ольга МАРТЫНОВА

Энергоблоки Нововоронежской АЭС во время учений работали в штатном режиме. В данный момент работают энергоблоки №4, №5 и №7 НВ АЭС. Энергоблок №6 находится на планово-предупредительном ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.