Выходные в Воронеже: прародители человека и доисторические орудия труда

фото музея Костенки

ВЫСТАВКА ПРО ОБЕЗЬЯН В КОСТЕНКАХ

В музее-заповеднике «Костенки» открылась выставка «Так похожи на людей». Экспозицию привез на «гастроли» Государственный Дарвинский музей. Выставка рассказывает о надсемействе человекообразных обезьян, ближайших родственниках человека - о привычках, образе жизни и семейных отношениях береговых и горных горилл, орангутанов с островов Борнео и Суматра, всеядных шимпанзе и длинноруких «духах тропиков» гиббонов.

- В каждом представителе отряда человекообразных обезьян найдется немало знакомых черт. Среди них есть одиночки, крепкие супружеские пары и хозяева больших гаремов, добряки и агрессоры, талантливые певцы, убежденные вегетарианцы и неугомонные изобретатели. Выставка кратко касается и эволюции человека длиной в 16 миллионов лет, - сообщили в музее. - Также на выставке можно узнать, каков вклад обезьян в разработку лекарств от распространенных человеческих болезней, как эксперименты с приматами помогли в исследовании головного мозга человека и каким образом наблюдение за жизнью обезьян связано с бытом древних людей.

Выставку можно увидеть в музее-заповеднике «Костенки» по 9 августа.

ВЫСТАВКА ДИВНОГОРЬЯ В КОСТЕНКАХ

В «Костенках» можно посмотреть выставку музея-заповедника «Дивногорье» «Когда камень был железом»

Проект реконструирует эволюцию человека через призму изменения облика окружающих его орудий и предметов быта. Посетителям покажут, как шло развитие человечества на примере изменения и усовершенствования орудий, которые применял и изобретал древний человек. Можно на собственном опыте убедиться в эффективности различных каменных орудий труда древнего человека, а также сфотографироваться с ними!

фото музея Костенки

КОМЕДИИ В ДРАМТЕАТРЕ

В эти выходные в Кольцовском театре покажут две комедии. 3 июля - "Итальянский брак" по пьесе "Филумена Мартурано". Как вернуть любовь, ставшую унылой привычкой? Пойти на изощрённый обман, сохранив при этом человеческое достоинство? Создать настоящую семью в самой, казалось бы, безнадёжной ситуации?

Опираясь на пьесу, сценарии, а также многочисленные интервью звёздного дуэта Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, режиссёр Никита Рак разработал свою сценическую версию этой истории.

А 4 июля покажут спектакль "Ракушка" по пьесе «Молчанье - золото» Педро Кальдерона де ла Барка, знаменитого драматурга «золотого века» испанской литературы. Это яркий пример комедии «плаща и шпаги»: простые и глубокие характеры персонажей, ясный сюжет, мастерски выстроенная интрига.

Кабальеро Дон Хуан встречает в церкви прекрасную даму - Леонор - и с первого взгляда понимает, что он готов следовать за нею повсюду. Но красавица столь же целомудренна, как и прекрасна, кроме того, вокруг нее явно витает какая-то тайна. В то же время в Дона Хуана влюблена не менее прекрасная дама - Марсела, которая не потерпит присутствия соперницы. Вдобавок Дон Хуан обязан вот-вот отбыть в полк, на военную службу. Как выйти из сложной ситуации, не поправ законы рыцарской чести, этой высшей добродетели? Чем закончится столкновение страсти и разума?

Начало спектаклей в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

САМОВАРЫ В ДОМЕ ГУБЕРНАТОРА

В Доме губернатора (пр. Революции, 22, это филиал музея имени Крамского) работает выставка самоваров «Витязи русского стола». Воронежцам показывают часть собрания известного воронежского архитектора Анатолия Бородецкого. Анатолий Петрович много лет занимается коллекционированием и реставрацией предметов русского быта. На выставке коллекционер представляет 173 самовара, бульотки и фонтаны российских и зарубежных производителей конца XVIII - начала ХХ веков - в большом разнообразии форм, размеров, материалов отделки.

Историки считают, что первенство в самоварном деле принадлежит уральскому заводу в Суксуне, где самовары стали делать с конца 1730-х годов. Затем центрами самоварной промышленности в России стали Тула и ее окрестности, а также Москва, Петербург, Урал, Варшава и некоторые города центральных российских губерний. В день открытия выставку можно посетить бесплатно, Анатолий Бородецкий проведет авторскую экскурсию.

Посетить экспозицию можно в 12.00, 14.00 и 16.00. Выставка продлится до конца 2021 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУКЛЫ В УСАДЬБЕ ВЕНЕВИТИНОВА

В музее-усадьбе Веневитинова можно посмотреть выставку «Мир кукол в дворянской усадьбе». Экспозиция посвящена «кукольной моде» XIX века.

Кукла-игрушка была непременным атрибутом для украшения интерьера дворянских усадеб, демонстрации моды и детской игры. Мифология куклы тесно связана с романтической традицией в литературе. Здесь показывают авторские работы мастеров-кукольников Елены Мазуровой и Татьяны Пасечной из собрания Донецкого республиканского краеведческого музея. Среди кукол есть представители забытых занятий - трубадур, трубочист, цирюльник, шарманщик.

Кроме того, на выставке представлены и работы современных дизайнеров-кукольников - Натальи Скрипниковой, Ольги Боевой из Воронежа, Светланы Устьяновой из Острогожска, Елены Чипига из Лисок. Куклы выполнены в разных техниках, из разных материалов - фарфора, текстиля, полимерного пластика.

Третий раздел выставки представил старинные книги, художественные иллюстрации, фотографии и швейная фурнитура.

Выставка будет работать по 5 сентября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ В КРАМСКОМ

Лучшие авангардисты - в «Крамском». Картины из семи российских музеев -Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Курской картинной галереи имени Дейнеки, художественных музеев из Саратова, Рязани, Тулы и Ярославля - собрал в Воронеже 11-й Платоновский фестиваль. Экспозиция «Бубновый валет. Эманации измов» объединила работы художников творческого объединения, с которого началась история русского авангарда. Сейчас эти произведения - национальное достояние.

Воронежцы могут увидеть работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, «сезанистов» Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Александра Куприна. Выставка будет работать до 25 июля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СНИМКИ ФОТОГРАФА "ОГОНЬКА" В КРАМСКОМ

На «антресолях» выставочного зала музея имени Крамского можно посмотреть выставку «Аркадий Шайхет. Свидетель времени. Фотографии 1924-1940». Проект представил несколько десятков довоенных снимков известного советского фотографа из коллекции Мультимедиа Арт Музея Москвы. Аркадий Шайхет был одним из авторов (наряду с Александром Родченко, Борисом Игнатовичем, Георгием Петрусовым, Михаилом Прехнером), заложивших основы советской визуальной культуры. Снимал для «Рабочей газеты», потом стал главным фотографом «Огонька» - самого популярного в стране иллюстрированного журнала. С 1925 по 1938 годы он делал для издания репортажи на самые разные темы: про борьбу с неграмотностью и про НЭП, годовщину смерти Ленина и юбилей Большого театра, автомобильные заводы и металлургические комбинаты, жизнь беспризорников и парады на Красной площади. Шайхет умел выхватить суть момента, выбрать необычный ракурс. Рассматривая снимки на выставке, воронежцы могут узнать, как в 20-х выглядел временный деревянный мавзолей Ленина, первые автомобили, парады физкультурников...