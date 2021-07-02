Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин поздравил медалистов Аннинского района

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В 2021 году из 146 выпускников общеобразовательных школ медалей «За особые успехи в учении» удостоен 31 ученик: 19 - из районного центра, семеро - из села Садовое, трое из Архангельского, по одному из сел Бродовое и Николаевское. Все они подтвердили свои достижения на Едином государственном экзамене, набрав от 70 до 100 баллов по различным учебным предметам.

Согласно доброй многолетней традиции, медалисты и их родители были приглашены на торжественный приём главы Аннинского района Василия Авдеева.

Вручая медали и почётные грамоты лучшим выпускникам, Василий Иванович отметил, что эти ребята по праву относятся к золотому фонду района и выразил надежду, что они сохранят связь со своей малой родиной и впишут свои страницы жизни в её историю.

Также медалисты получили благодарственные письма и памятные подарки от сенатора Сергея Лукина - почётного гражданина Аннинского района.

- Медаль «За особые успехи в учении» - это достойная награда за целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие и стремление к высоким достижениям, - подчеркнул в своём обращении парламентарий.

Медалисты продемонстрировали выдающиеся успехи не только в овладении знаниями, но и в творческой, спортивной и общественной жизни района. Среди них - победители и призёры олимпиад, лауреаты и дипломанты конкурсов как федерального, так и регионального значения. Юноши и девушки занимают активную жизненную позицию, многие из них принимают участие в волонтерском движении.

По мнению Сергея Лукина, сегодняшние выпускники вступают в жизнь в сложное, но очень интересное время, перед ними открыты неисчерпаемые возможности для творчества, профессиональной карьеры, дальнейшего образования.

Александра Волкова, выпускница Аннинского лицея, от имени медалистов поблагодарила главу района Василия Авдеева за открытие новых возможностей, благодаря которым юные аннинцы получают качественное образование, и сенатора от Воронежской области Сергея Лукина – за постоянное внимание к системе образования и всестороннюю поддержку. В последние годы значительно обновлена материальная база учебных заведений района, ведётся модернизация старых и возведение новых школ и дошкольных учреждений. Так, под патронажем Сергея Лукина в Анне построены здания Аннинского лицея, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, детского сада на 220 мест. А в 2021 году начато строительство современной школы в селе Садовое - во исполнение наказов избирателей.

- Сегодня стоит задача в 2022 году ввести в эксплуатацию в Садовом школу нового поколения на 400 учащихся, - заявил Василий Авдеев.

Кроме того, в настоящее время начат капитальный ремонт аннинской школы №6, планируется реконструкция и ремонт школы №2. Всё это делается для решения важнейшей задачи - повышения качества жизни населения района, в том числе - уровня образования.

Вчерашние школьники признательны за созданные в районе условия для учёбы, благодаря которым они получили хорошие позиции для жизненного старта.

- Наступает время нашего выбора, наших действий и поступков. Готовы ли мы подняться на новую ступеньку и оправдать надежды тех, кто всегда верил в нас и желал успеха? Мы вас не подведём, обещаем, - сказал выпускник Аннинского лицея Евгений Хромов.

Сенатор пожелал виновникам торжества не останавливаться в развитии своих способностей.

- Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, одухотворенной, плодотворной, а ваши энергия и талант послужат на благо Аннинскому району, Воронежской области, всей России! - подчеркнул в обращении Сергей Лукин.

Ольга Вороновская