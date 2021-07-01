В Воронеже могут отложить начало софинансирования жильцами благоустройства дворов

Фото с сайта мэрии Воронежа

Мэр Воронежа Вадим Кстенин выступил с инициативой о переносе на более поздние сроки начала софинансирования горожанами программы благоустройства дворов. Он поручил подчиненным подготовить соответствующее обращение в профильное министерство.

Пока благоустройство придомовых территорий осуществляется за счет консолидированного бюджета , большая часть которого – федеральная. Но, согласно, решению федерации, вновь включаемые в программу адреса будут благоустраиваться лишь при условии финансового участия жильцов в размере 20% на дополнительные виды работ. Несмотря на изменение условий, в декабре 2020 года воронежцы подали 165 заявок на участие в программе.

- Убежден, что сейчас целесообразно перенести введение этой новой нормы на более поздние сроки по причине того, что экономика понесла серьезный урон. Экономика страны и, соответственно, экономика семей. Многим людям в условиях пандемии непросто будет софинансировать даже ту небольшую часть, которая требуется, - отметил Вадим Кстенин.

Фото с сайта мэрии Воронежа

По поручению мэра руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха подготовит соответствующее обращение в Минстрой.

НЕРЕШАЕМЫХ ВОПРОСОВ НЕТ

Во время объезда дворов, где идет благоустройство, Вадим Кстенин пообщался с горожанами, те охотно делились своими проблемами. Например, в домах №№ 8 и 10 по ул. Кирова большой общий двор, при этом собственники первого дома ранее подали заявку на благоустройство, а второго - не сумели или не захотели. Из-за этого на части двора со стороны улицы Кирова построена новая детская площадка, которая очень полюбилась детям из обоих домов. Кроме того, во дворе идет ремонт дороги.

Пообщавшись с жильцами и председателем ТСЖ «Астра+», мэр выяснил, что они все-таки планирует оформить заявку на участие в программе и от собственников второго дома.

- У вас отличная территория. При наличии инициативы собственников и бюджетном финансировании здесь можно поставить многофункциональную спортивную площадку, найдется место и для парковки, - сказал мэр и пообещал оказать содействие.

Во дворе по улице Матросова, 127 ребятня активно осваивает новую площадку. Кроме нее здесь почти готовы тротуары. Двор заметно преобразился, приобрел опрятный вид.

Фото с сайта мэрии Воронежа

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

По словам мэра, этом году реализация программы опережает график. Основные работы планируется завершить до конца августа. Останется время и для устранения недочетов и замечаний.

- В этом году мы делаем 57 дворов. А с момента старта программы больше двухсот дворов уже сделали. Уверен, что нашим горожанам важна эта программа. Мы должны продолжать ее и в дальнейшем, пока полностью не отремонтируем все дворовые территории, - отметил Вадим Кстенин, подводя итог выездного совещания.

Наяду с дворами в Воронеже полным ходом продолжается благоустройство общественных территорий. Главный объект – проспект Революции.

- Скоро начнем готовить торги на поиск подрядчика по благоустройству первой очереди Петровской набережной. И, как мы обещали после всенародного голосования, на которое выставлялись шесть территорий, расположенных в шаговой доступности от жилья, начнем их все в этом году, - говорит мэр.

Часть работ пройдет в этом году, оставшаяся – будет перенесена на 2022-ой.

Напомним, в период с 2018 по 2024 год в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Воронеже запланировано благоустроить 617 дворов и 111 общественно значимых пространств на общую сумму более 4, 343 млрд. рублей.

В этом году на благоустройство потратят более 719 млн. рублей, за счет которых отремонтируют 57 дворовых территорий и придадут современный вид 22-м общественным пространствам.