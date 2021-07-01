Главный пульмонолог области ответит на вопросы воронежцев

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В официальных пабликах правительства Воронежской области пройдет прямой эфир с главным пульмонологом департамента здравоохранения Воронежской области Натальей Костиной. Она ответит на вопросы, волнующие сегодня жителей региона: как защитить себя от новой коронавирусной инфекции.

Трансляция пройдет в пятницу, 2 июля. Начнется она в 12:00 в официальных пабликах правительства Воронежской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В первую очередь Наталья Костина поговорит про третью волну коронавируса и расскажет, есть ли изменения в течении болезни и чем опасен сегодня для населения индийский штамм?

Также не обойдет спикер и тему вакцинации от COVID-19. Наталья Эдуардована ответит, безопасно ли делать прививки и зачем они нужны. Кроме того, поскольку многие воронежцы уже переболели коронавирусом, посоветует, как восстанавливаться и какие меры реабилитации сегодня предлагают.

Задать вопросы главному пульмонологу области можно будет как во время трансляции, так и до нее в комментариях под анонсами в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

ВК - https://vk.com/govvrn36?w=wall-182585808_141365

ОК - https://ok.ru/govvrn36/topic/153240959991865

Для справки:

Костина Наталья Эдуардовна родилась 16 ноября 1970 года. В 1994-м окончила Воронежский государственный медицинский институт им. Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». По 1995 год проходила обучение в клинической интернатуре кафедры госпитальной терапии ВГМИ. Затем до 2001 года работала врачом-терапевтом приемного отделения, до 2009-го - врач-пульмонолог пульмонологического отделения ГУЗ «Воронежская областная клиническая больница № 1», по настоящее время является заведующей пульмонологическим отделением БУЗ ВО ВОКБ № 1. С 2011 года - главный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области.

Со дня открытия в апреле 2020 года корпуса для лечения пациентов с COVID-19, Наталья Костина принимает активное участие в лечении воронежцев.