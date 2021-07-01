«Команда доверия» в Воронеже

В Новоусманском доме-интернате для престарелых и инвалидов покрашены скамейки, высажены цветы и сделан косметический ремонт. В конце июня сотрудники страховой компании «Согласие» из Воронежа, Белгорода и Москвы несколько часов благоустраивали его территорию, несмотря на палящее солнце.

Полсотни человек «Команды доверия», как называют себя волонтеры «Согласия», разделились на три команды. Одни красили, другие сажали цветы, третьи приводили в порядок дорожки. Среди них и новички, и уже опытные волонтеры. Работники прибыли во всеоружии – в итоге более полусотни литров краски ушло на обновление скамеек, а десятки цветов украсили клумбы.

«Мы готовились к лету, и тут подарок – звонят из «Согласия» и предлагают свою помощь. В настоящее время в связи с ограничениями из-за пандемии проблема оказания спонсорской помощи возникла именно в социальной сфере, поэтому для нас поддержка «Команды доверия» очень важна», – комментирует Валерий Дзырук, директор Новоусманского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Почти 30 лет страховая компания «Согласие» поддерживает социально-значимые мероприятия. «Команда доверия» заботится о пожилых людях, детях, помогает бездомным животным, участвует в экологических акциях и днях донора.

Воронежский региональный филиал страховой компании «Согласие» одним из первых начал заниматься добрыми делами. «Для нашего филиала большая честь помогать учреждениям, которые выполняют важные социальные задачи. Они делают огромную работу и заботятся о тех, кому больше всех нужна поддержка. Мы – жители Воронежа и для нас важно быть первыми, кто окажет им помощь», – говорит Ольга Трофимова, директор Воронежского регионального филиала «Согласия».

Ранее филиал провел работы по благоустройству одной из городских территорий. «Обычно мы обращаемся в городскую администрацию с вопросом «Чем мы можем вам помочь?». В этот раз администрация предложила нам благоустроить территорию Новоусманского дома-интерната. Наши сотрудники с радостью откликнулись. Ведь компания в основном занимается организационной поддержкой. Наша задача – дать сотрудникам возможность, а дальше они все делают сами. Такая стратегия прекрасно работает – люди из разных подразделений сотрудничают друг с другом вне офиса, трудятся как команда», – добавляет Ольга Трофимова.

В «Согласии» уверены: бизнес должен решать социальные проблемы. «Чтобы подчеркнуть основную идею страхования для клиентов, партнеров и, конечно, сотрудников мы организовали «Команду доверия». У «Согласия» большая филиальная сеть, мы работаем практически во всех регионах страны. В каждом городе свои трудности. Мы получаем обращения от сотрудников филиалов, администраций и жителей. «Наконец-то кто-то приехал и решил эту проблему», – такие слова часто слышит наша команда. Мы занимаемся адресной помощью, хотим делать то, что действительно нужно каждому городу», – рассказывает Юлия Шумилова, первый заместитель генерального директора «Согласия».