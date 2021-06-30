Александр Гусев: «Прямая линия с президентом – пример того, как власть должна вести диалог с гражданами»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Правительство Воронежской области отреагирует на те вопросы, которые были озвучены в телеэфире 30 июня перед началом прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Прозвучали проблемы, с которыми воронежцы обратились непосредственно к главе нашей страны.

– Досконально знаю каждую из них. Скажу так: при решении острых вопросов мы всегда стремимся находить разумный баланс между удовлетворением требований наших неравнодушных земляков и необходимостью развития региона, в том числе областного центра, что, согласитесь, – в интересах большинства наших жителей. Такой процесс не может всегда идти идеально гладко. Любые отклонения от норм, здравого смысла и комфорта граждан стараемся оперативно устранять, – прокомментировал в своем Telegram-канале Александр Гусев.

Более двух миллионов обращений из разных уголков России прислали для рассмотрения Владимиру Путину. Хотя ответить на все вопросы в прямом эфире невозможно, президент подчеркнул, что ни одна из проблем не останется незамеченной, даже если она не была озвучена в ходе прямого общения.

– Сегодняшняя прямая линия с президентом – это пример того, как власть должна вести диалог с гражданами: открыто, честно, детально, обстоятельно, уважительно. Владимир Владимирович осветил множество тем, которые сегодня волнуют жителей нашей страны, и четко обозначил государственную позицию по самым актуальным направлениям. Это – вакцинация, ценообразование, социальная защита, ЖКХ, газификация, экономика, зарплаты, международная обстановка, туризм, инфраструктура населенных пунктов, обратная связь с жителями, – прокомментировал губернатор Воронежской области.

В прямом эфире, в частности, позвучало предложение организовать аналогичные прямые линии, но с главами регионов. Владимир Путин ответил, что такое общение важно. Вместе с тем, президент уверен, что надо стремиться к тому, чтобы все работало в автоматическом режиме.

Александр Гусев выразил надежду, что многие воронежцы уже могли почувствовать, что достучаться до всех уровней власти стало проще. Граждане могут напрямую обратиться не только в профильный орган госвласти или в местную администрацию, но и через личный кабинет сервиса «Госуслуги».

– С появлением в нашей области Центра управления регионом (ЦУР) не остаются без внимания и сообщения в соцсетях, даже если в них просто обозначается какая-то проблема и нет апелляции к конкретной инстанции. Теперь, благодаря ЦУРу, и такие сообщения фиксируются и передаются в органы госвласти и местного самоуправления. Многие из проблем, которые выявляются таким образом, удается быстро решить. Вот только за прошедшие полгода ЦУР совместно с региональными и муниципальными органами власти отработал более 11,5 тысячи сообщений жителей Воронежской области, – подчеркнул глава региона.