В Воронежской области общепиту запретят принимать посетителей в ночное время

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

В правительстве Воронежской области 29 июня прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу. На нем подняли вопрос закрытия заведений общепита в ночное время. Из-за обострения заболеваемости ковидом принято решение о запрете работы кафе, баров и ресторанов в ночное время, а именно с 24:00 до 6:00. Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.

Почему приняли такие меры?

Причину назвал руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев. По его словам, именно ночью в точках общепита происходит основная часть нарушений. Это показали многочисленные проверки санврачей, которые прошли с 21 по 27 июня. Специалисты посетили более 150 объектов транспорта, розничной торговли и общественного питания, учреждений культуры и спорта. И на каждом втором нарушения были выявлены повторно. Об актуальности проблемы говорят и другие факты. В этом году суды вынесли 18 решений о приостановках деятельности организаций общественного питания. И не всегда после этого нарушители исправлялись.

Александр Гусев поддержал инициативу главного санитарного врача области. Он согласовал запрет обслуживания клиентов общепита ночью. Исключение составили только продажи на вынос.

– Давайте такое решение примем. Оно может быть не самое эффективное с точки зрения массовости, но, тем не менее, там, как правило, в это время полная бесконтрольность и нарушения. Уговаривать больше не будем никого, – подчеркнул губернатор.

При этом Александр Гусев не исключил, что в связи с запретом могут быть возобновлены областные меры поддержки предприятиям общепита.

– Прошу сейчас расчеты провести: кто может их получать, какие это суммы, и тогда будем смотреть источники. Пока не запускаем, но нужно к этому готовиться, – дал поручение Гусев.

Статистика не обнадеживает

Также Механтьев доложил об эпидобстановке, которая сложилась в регионе. За прошлую неделю ситуация только осложнилась: прирост заболеваемости за семь дней составил 24%. Кроме этого, главный санврач области отметил увеличение заболеваемости ОРВИ. За неделю показатель увеличился на 22,6% среди взрослого населения.

Игорь Механтьев назвал наиболее уязвимые возрастные группы. Рост отмечается у людей 18–39 лет – с 30,9 до 73,8 на 100 тысяч населения, а также 40–65 лет – с 51 до 80,5 на 100 тысяч населения. Специалисты считают, что это связано с летней активностью жителей региона и пренебрежением к санитарным правилам.

Также на протяжении последних трех недель отмечается рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет – в 1,5 раза.

Еще одно сообщение главного санврача касалось проверок в воронежском аэропорту. Среди более 1200 человек у двоих оказался положительный тест на COVID-19.

Также Игорь Механтьев предложил допускать к социальному обслуживанию на дому только тех сотрудников, которые вакцинировались или имеют антитела. Губернатор, в свою очередь, поручил проверить, сколько таких сотрудников сейчас есть. Если этого количества будет достаточно, то предложение вступит в силу.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

– Если мы поймем, что этих сотрудников достаточно для соцобслуживания, тогда мы принимаем это решение. Если недостаточно, тогда мы решение принимать не будем, но рекомендовать нужно руководителям быстрее этих людей привить, – отметил глава региона.

О «свободных зонах»

Александр Гусев поднял также вопрос, нужно ли создавать в нашем регионе «свободные» от коронавируса зоны? К примеру, в мае мэр Москвы Сергей Собянин предложил открывать в столичных ресторанах специальные места для тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Александр Гусев не исключает, что такая мера потребуется и в Воронежской области, если ситуация продолжит ухудшаться.

– Давайте мы просчитаем техническую возможность работы в таких условиях: что нам для этого нужно, есть ли программное обеспечение, оборудование. Будем, что называется, держать это в уме. Если технически будем готовы, то посмотрим, нужно ли будет принять такое решение, все будет зависеть от обстановки. Если потребуются какие-то затраты, то за счет тех, кто будет проводить такую деятельность, а не за счет бюджета, – сказал губернатор.

Возросла тяжесть заболеваний

Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин сообщил, что особенность нового штамма коронавируса – тяжесть протекания заболевания. В регионе резко выросло число вызовов «скорых» и заболеваемость внебольничными пневмониями, как на амбулаторном, так и на стационарном этапе. Сейчас регионе развернуто 3 324 койки в 30 медицинских организациях для пациентов с COVID-19, из них 2 095 коек имеют кислородную подводку.

Что касается вакцинации, то прививки сделали почти 370 тысяч жителей, в том числе двукратно более 300 тысяч человек. Всего в Воронежскую область поступило 400 846 доз вакцины и дополнительная партия – свыше 37 тысяч доз. Они уже доставлены в медорганизации.

Об обязательной вакцинации работников торговли и транспорта

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Александр Гусев заявил, что обязательную вакцинацию работников торговли и транспорта на данный момент он считает излишней.

– Я думаю, что пока не нужно этого делать. Тем не менее нужно с руководителями предприятий и собственниками такую работу проводить, чтобы они в первоочередном порядке уговаривали людей вакцинироваться, а мы, соответственно, могли бы такую вакцинацию провести. Нужно придерживаться выездной формы, потому что в поликлиниках нарастает число болеющих, нужно не пересекать эти потоки, – подчеркнул Александр Гусев.

Также на заседании оперативного штаба обсудили проверку наличия в аптеках специфических лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции. Дефицита препаратов не наблюдается, они есть в наличии.

Ирина Шабанова