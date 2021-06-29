Сбоев быть не должно

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

По словам губернатора Александра Гусева, трехдневный формат голосования для воронежских избирателей, а также членов избирательных комиссий – процедура не новая, уже опробованная. Поэтому должна пройти без сбоев. Об этом глава региона сказал в ходе оперативного совещания 28 июня в облправительстве.

С докладом о предстоящих выборах выступил председатель региональной избирательной комиссии Илья Иванов. Он отметил, что этой осенью, кроме кампании по выборам депутатов Государственной Думы, в области пройдет одна региональная и 26 муниципальных. Их организацией займутся 39 территориальных и 1739 участковых избиркомов. Согласно постановлению ЦИК России, выборы продлятся три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года.

При этом все помещения для голосования оснастят средствами индивидуальной защиты и антисептиками для безопасности избирателей. Кроме того, на участках постоянно будет проводиться уборка с использованием дезинфицирующих веществ.

Работу участков планируют организовать с использованием технологии машиночитаемого QR-кода, 220 помещений для голосования в Воронеже оснастят КОИБами, во всех территориальных и 673 участковых комиссиях с численностью избирателей более тысячи человек организуют видеонаблюдение.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Илья Иванов также сообщил, что на участках будут работать пять тысяч наблюдателей, которых подготовит Общественная палата Воронежской области. Кроме того, своих наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса направят политические партии, кандидаты и объединения граждан.

Оставшиеся технические вопросы, касающиеся оснащения избирательных участков, облизбирком вместе с ответственными структурами регионального правительства решит в ближайшее время.

Губернатор Александр Гусев напомнил, что в прошлом году в регионе так же в трехдневный срок прошли выборы депутатов Воронежской областной Думы. Так что проблем организационного плана в этой связи не предвидится.

– Думаю, сбоев никаких не будет. Мы голосовали, в основном, внутри помещений, не разворачивали пункты голосования вовне. А людям, которым в силу разных причин будет затруднительно добраться до избирательных участков, будем помогать голосовать на дому, – резюмировал глава региона.

Ирина Шабанова