Реконструкция дороги «М «Дон-Бобров-Таловая- Новохопёрск» - Хреновое - Шкарин обезопасит движение

Руководитель КУВО «Дорожное агентство», кандидат технических наук Федор Матвиенко. Фото: Денис ПЕТРОВ

И даже аномальная жара – не повод прекратить работу. В этом мы убедились, побывав в Бобровском муниципальном районе на реконструкции автомобильной дороги «М «Дон-Бобров-Таловая- Новохопёрск» - Хреновое - Шкарин.

Работы шли полным ходом. Подрядчику – компании ООО «Дорожник» (г. Воронеж) предстоит выполнить немалый объём работы: помимо реконструкции участка дороги, нужно разобрать обветшалый путепровод над железнодорожными путями и построить новый мост длиной 62,48 метра.

Объект должен быть сдан 31 октября 2021 года, стоимость работ - 185 миллионов рублей.

Фото: Денис ПЕТРОВ

- Объект сложный, поскольку находится вблизи железной дороги. Согласовываем с железнодорожниками график работы, переноса коммуникаций, - поделился своим мнением прораб ООО «Дорожник» Сергей Токарев. Он считает, что «всё необходимое для работы на дорожном объекте есть – техника, оборудование, дорожно-строительные материалы».

Фото: Денис ПЕТРОВ

Прорабу Сергею Токареву 37 лет, из них 15 он проработал в дорожной сфере, опытный и компетентный специалист. Такие люди не редкость в компании «Дорожник». И это понятно, ведь на такой ответственный объект, как строительство моста и реконструкция участка муниципальной дороги, подбираются профессионально подготовленные кадры.

Тонкостями своей профессии владеет и дорожный рабочий Евгений Мироненко. С нашей журналистской группой он говорил о насущных вопросах:

- Кормят вкусно, по-домашнему, с водой проблем нет, спецодежду выдают. Кураторы к нам постоянно приезжают из Воронежа, помогают решать производственные вопросы.

С рабочей поездкой побывал в Бобровском районе и руководитель Казенного учреждения Воронежской области «Дорожное агентство» Федор Матвиенко.

- Со стороны КУВО «Дорожное агентство» еженедельно контролируется ход дорожно-строительных работ в Бобровском районе, освоение денежных средств, сроки исполнения контракта. Прикрепленные к объекту кураторы отбирают пробы конструктивных слоёв, передают их в лаборатории, проводят работы по определению выполненных работ и проверке исполнительной документации. Это сложный дорожный объект, социально-значимый. И несомненно, работы должны быть выполнены качественно и в срок, - считает Федор Матвиенко.

Руководитель КУВО «Дорожное агентство» Федор Матвиенко особо отметил, «что реконструкция путепровода позволит обеспечить безопасное движение транспорта в Бобровском муниципальном районе, поскольку будет ликвидирован переезд в одном уровне.

Ведь именно пересечение железнодорожных путей и автомобильной дороги в одном уровне относится к зоне повышенной аварийности. Для безопасности и комфорта участников дорожного движения будет обустроено освещение на путепроводе и подъездах к нему».

- Все эти меры необходимы ещё и потому, что по данному маршруту ездит школьный автобус. А что может быть важнее безопасности наших детей? - подчеркнула заместитель руководителя - начальник отдела технического контроля КУВО «Дорожное агентство» Екатерина Романова.

По мнению Екатерины Романовой, компания «Дорожник» хорошо оснащена техникой, оборудованием, ресурсами. По завершению контракта - 31 октября 2021 года приёмочная комиссия оценит качество выполненных работ.

Но самыми строгими судьями, конечно же, будут жители Бобровского района. Ведь данный дорожный объект важен и для экономики муниципального района. Об этом нам рассказал заместитель главы – начальник отдела по строительству и газификации администрации Бобровского муниципального района Евгений Мирошников:

- В сёлах Хреновое и Слобода проживает десять тысяч человек, есть на территории индустриальный парк с заводом композитных материалов. И дорога, и путепровод нам жизненно необходимы для развития района.

Ирина Николаева