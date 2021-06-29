Воронежские семьи с детьми с 1 июля могут подать заявления на ежемесячные пособия

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С 1 июля стартует прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. На выплаты смогут претендовать будущие мамы, которые встали на учет в женскую консультацию в ранние сроки беременности, а также мамы или папы, в одиночку воспитывающие детей в возрасте 8-16 лет.

При этом на размер выплат будет влиять прожиточный минимум, установленный в каждом регионе. Для неполных семей он составит 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

- В Воронежской области выплата семьям с одним родителем составит 4779 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 9558 рублей), а выплата беременной женщине – 5278,50 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 10557 рубля), - рассказали в пенсионном фонде по Воронежской области.

На выплаты смогут рассчитывать семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В Воронежской области это 9747 рублей. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений станут известны позже, отметили в ведомстве.