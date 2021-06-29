Последние новости Воронежа на 29 июня 2021 года: повышение тарифов и ЧП на водохранилище

Компания отдыхала и купалась. Один из приятелей не выплыл. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С 1 июля повысятся тарифы на коммунальные услуги и ресурсы. Вода в Воронеже подорожает до 26 рублей 53 копейки за кубометр. Канализация для жителей правобережной части города будет стоить 20 рублей 81 копейку, а для левого берега тариф составит 26 рублей 54 копейки. Горячая вода в городе в среднем вырастет на 4%, это около 18 рублей за кубометр. Примерно столько же составит и подорожание отопления. Рост тарифов в районах области в среднем составит около 3%. По словам чиновников, подорожание будет в пределах инфляции.

2 июля в течение дня будет запрещена парковка и закрыто движение по улице Арзамасской. Это связано с проведением в Воронеже общегородского выпускного. Ограничения по парковке продлятся со 2 июля с 7:00 и до окончания мероприятия 3 июля. А вот движение перекроют с 18:00 того же дня и до завершения выпускного.

Следить за порядком на общегородском празднике будут 170 сотрудников частной охранной организации. Кроме того, на каждом их двух входов оборудуют восемь рамок металлодетекторов. К дежурству на время торжества привлекут еще три пожарных расчета.

В воронежском водохранилище утонул мужчина. Несчастный случай произошел в районе Чернавского моста. Там отдыхала компания, люди выпивали. В какой-то момент всем захотелось искупаться. Когда мужчины вылезли на берег, одного из них, 31-летнего воронежца, не было. Его друзья вызвали службу спасения. Однако помочь мужчине уже было нечем.