Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2021 9:25

«Почему нам больше всех надо?»: в Воронеже прошло общее собрание партии «Новые люди»

О том, зачем участвовать в выборах депутатов Государственной Думы, рассказали лидеры сообщества
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
С 17 по 19 сентября в России пройдут избирательные кампании различного уровня

С 17 по 19 сентября в России пройдут избирательные кампании различного уровня

25 июня в Воронеже состоялась региональная конференция «Новых людей». Партия была образована только в марте 2020-го, но за прошедший год ее представители смогли объединить большое число сторонников. Успели принять участие и даже победить на выборах в законодательные собрания нескольких регионов.

В Воронежской области открыты отделения во многих районах: количество зарегистрированных сторонников партии превысило 3000 человек. Во время сбора подписей в 2020 году ее поддержали более 65 тысяч воронежцев.

- Партия - это всего лишь форма. «Новые люди» - сообщество. Почему же нам больше всех надо? Потому что ответственность за будущее страны, в которой мы живем, за будущее наших детей лежит на нас, на молодых и активных людях. Понимаем, что стабильность была нужна в начале двухтысячных, но сегодня нам необходим рывок в развитии. Стабильность в настоящее время равна, к сожалению, застою. Поэтому, например, должность мэра должна быть выборной. Главу города должны выбирать люди, а не депутаты. Нужна политика нового поколения. Она должна меняться, как и прочие сферы жизни, - открыл общее собрание секретарь воронежского отделения партии «Новые люди» Антон Ткачев.

Антон Ткачев

Антон Ткачев

Необходимо развитие

С 17 по 19 сентября в России пройдут избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы. На конференции принято решение об участии регионального отделения партии «Новые люди» в выборах всех уровней.

- Каждый из нас - специалист в определенном вопросе. Мой конек - работа с молодежью, помощь в моделировании их будущего. Знаете ли вы, что половина молодых любых всего региона живет непосредственно в Воронеже? Они покинули родные места не просто так. Не потому, что Воронеж - город студентов. А потому что в районах нет работы. А значит, нет будущего. Амбициозные парни и девушки бросают родной дом, переезжают в город, отдают большие деньги за съемный уголок, потому что у них нет другого выбора, если они хотят чего-то добиться. Да и после получения диплома во многих случаях выпускники идут работать в колл-центры или на торговые площадки. Получается постоянная «временная» работа. Я иду на выборы, чтобы у каждого молодого человека был шанс найти достойную работу или открыть свое дело, - отмечает член партии «Новые люди» Андрей Степаненко.

Андрей Степаненко

Андрей Степаненко

Региональное отделение подготовило 14 кандидатов на выборы в муниципальные советы Каменского и Семилукского районов, Борисоглебского городского округа, на довыборы в Воронежскую областную Думу. Также рекомендованы кандидатуры на выборы в Госдуму для выдвижения на федеральном съезде партии 4 июля 2021 года. Избраны делегаты от Воронежской области на этот съезд.

- Я хотел бы попасть в рабочую группу или даже стать заместителем главы комитета Государственной Думы по информационным технологиям. Обладаю достаточно большим опытом в этой сфере. Можно посмотреть свежие законы представителей данного комитета: ограничение деятельности, повышение тарифов - и ни одного слова про развитие. Это нужно менять, - подчеркивает Антон Ткачев.

На конференции принято решение об участии регионального отделения партии «Новые люди» в выборах всех уровней

На конференции принято решение об участии регионального отделения партии «Новые люди» в выборах всех уровней

Нет страха свежих идей

В число выдвинутых кандидатов в Воронеже вошли люди, обладающие безупречной репутацией: Антон Ткачев - секретарь областного отделения партии; Андрей Чекурин - руководитель индустриального парка «Перспектива»; Василий Жабин - генеральный директор медицинского центра «Новая эра», врач, кандидат медицинских наук; Анна Гурская - PR-директор ДФК «Штурм», социальный предприниматель, общественный деятель, и другие. Это профессионалы, которые выступают за самостоятельность регионов, за политическую конкуренцию, за свободу слова, за отмену законов, ограничивающих мирные митинги, и другие свободы.

Андрей Чекурин, например, как предприниматель обеспокоен в первую очередь тем, что экономика нашей области медленно, но верно проседает. И чтобы она не обрушилась вовсе, нужно развивать малый и средний бизнес. А для этого необходимо снизить налоги, сделать более доступными кредиты, а проверяющим органам перестать «кошмарить» предпринимателей.

Андрей Чекурин

Андрей Чекурин

Программа Анны Гурской выстроена вокруг вопросов социальной защиты, которые необходимо, как она отмечает, решать системно. Анна, кстати, стала победительницей «праймериз» нового формата - первого в России политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты.

- Многие из тех, кто реально нуждается в поддержке, живут сейчас в кольце равнодушия, презрения или страха. Я осознаю это, потому что такая же угроза совсем недавно нависала над моим собственным ребенком. Мне известно, как можно избавить людей от подобной участи. Но я не могу полноценно поделиться своим опытом с окружающими, не имея депутатского мандата, - отмечает Анна Гурская.

Анна Гурская

Анна Гурская

По мнению Василия Жабина, медицина по всей стране, в том числе и в Воронежской области, находится в плачевном состоянии и нуждается в реформах. Василий как раз выбрал партию «Новые люди» потому, что понял: это единственное сообщество, которое не боится свежих идей, не боится работать напрямую с населением и стремится к изменениям.

Василий Жабин

Василий Жабин

- Уверен, что в этом году явка на выборы будет выше, чем во время предыдущих кампаний. У нас открыты отделения во многих муниципальных районах. Мы готовы работать с реальными проблемами людей. Уверен, что за нас может проголосовать та часть электората, которая раньше вовсе игнорировала выборы, - считает Антон Ткачев.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ