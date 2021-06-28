«Почему нам больше всех надо?»: в Воронеже прошло общее собрание партии «Новые люди»

С 17 по 19 сентября в России пройдут избирательные кампании различного уровня

25 июня в Воронеже состоялась региональная конференция «Новых людей». Партия была образована только в марте 2020-го, но за прошедший год ее представители смогли объединить большое число сторонников. Успели принять участие и даже победить на выборах в законодательные собрания нескольких регионов.

В Воронежской области открыты отделения во многих районах: количество зарегистрированных сторонников партии превысило 3000 человек. Во время сбора подписей в 2020 году ее поддержали более 65 тысяч воронежцев.

- Партия - это всего лишь форма. «Новые люди» - сообщество. Почему же нам больше всех надо? Потому что ответственность за будущее страны, в которой мы живем, за будущее наших детей лежит на нас, на молодых и активных людях. Понимаем, что стабильность была нужна в начале двухтысячных, но сегодня нам необходим рывок в развитии. Стабильность в настоящее время равна, к сожалению, застою. Поэтому, например, должность мэра должна быть выборной. Главу города должны выбирать люди, а не депутаты. Нужна политика нового поколения. Она должна меняться, как и прочие сферы жизни, - открыл общее собрание секретарь воронежского отделения партии «Новые люди» Антон Ткачев.

Антон Ткачев

Необходимо развитие

С 17 по 19 сентября в России пройдут избирательные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы. На конференции принято решение об участии регионального отделения партии «Новые люди» в выборах всех уровней.

- Каждый из нас - специалист в определенном вопросе. Мой конек - работа с молодежью, помощь в моделировании их будущего. Знаете ли вы, что половина молодых любых всего региона живет непосредственно в Воронеже? Они покинули родные места не просто так. Не потому, что Воронеж - город студентов. А потому что в районах нет работы. А значит, нет будущего. Амбициозные парни и девушки бросают родной дом, переезжают в город, отдают большие деньги за съемный уголок, потому что у них нет другого выбора, если они хотят чего-то добиться. Да и после получения диплома во многих случаях выпускники идут работать в колл-центры или на торговые площадки. Получается постоянная «временная» работа. Я иду на выборы, чтобы у каждого молодого человека был шанс найти достойную работу или открыть свое дело, - отмечает член партии «Новые люди» Андрей Степаненко.

Андрей Степаненко

Региональное отделение подготовило 14 кандидатов на выборы в муниципальные советы Каменского и Семилукского районов, Борисоглебского городского округа, на довыборы в Воронежскую областную Думу. Также рекомендованы кандидатуры на выборы в Госдуму для выдвижения на федеральном съезде партии 4 июля 2021 года. Избраны делегаты от Воронежской области на этот съезд.

- Я хотел бы попасть в рабочую группу или даже стать заместителем главы комитета Государственной Думы по информационным технологиям. Обладаю достаточно большим опытом в этой сфере. Можно посмотреть свежие законы представителей данного комитета: ограничение деятельности, повышение тарифов - и ни одного слова про развитие. Это нужно менять, - подчеркивает Антон Ткачев.

На конференции принято решение об участии регионального отделения партии «Новые люди» в выборах всех уровней

Нет страха свежих идей

В число выдвинутых кандидатов в Воронеже вошли люди, обладающие безупречной репутацией: Антон Ткачев - секретарь областного отделения партии; Андрей Чекурин - руководитель индустриального парка «Перспектива»; Василий Жабин - генеральный директор медицинского центра «Новая эра», врач, кандидат медицинских наук; Анна Гурская - PR-директор ДФК «Штурм», социальный предприниматель, общественный деятель, и другие. Это профессионалы, которые выступают за самостоятельность регионов, за политическую конкуренцию, за свободу слова, за отмену законов, ограничивающих мирные митинги, и другие свободы.

Андрей Чекурин, например, как предприниматель обеспокоен в первую очередь тем, что экономика нашей области медленно, но верно проседает. И чтобы она не обрушилась вовсе, нужно развивать малый и средний бизнес. А для этого необходимо снизить налоги, сделать более доступными кредиты, а проверяющим органам перестать «кошмарить» предпринимателей.

Андрей Чекурин

Программа Анны Гурской выстроена вокруг вопросов социальной защиты, которые необходимо, как она отмечает, решать системно. Анна, кстати, стала победительницей «праймериз» нового формата - первого в России политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты.

- Многие из тех, кто реально нуждается в поддержке, живут сейчас в кольце равнодушия, презрения или страха. Я осознаю это, потому что такая же угроза совсем недавно нависала над моим собственным ребенком. Мне известно, как можно избавить людей от подобной участи. Но я не могу полноценно поделиться своим опытом с окружающими, не имея депутатского мандата, - отмечает Анна Гурская.

Анна Гурская

По мнению Василия Жабина, медицина по всей стране, в том числе и в Воронежской области, находится в плачевном состоянии и нуждается в реформах. Василий как раз выбрал партию «Новые люди» потому, что понял: это единственное сообщество, которое не боится свежих идей, не боится работать напрямую с населением и стремится к изменениям.

Василий Жабин

- Уверен, что в этом году явка на выборы будет выше, чем во время предыдущих кампаний. У нас открыты отделения во многих муниципальных районах. Мы готовы работать с реальными проблемами людей. Уверен, что за нас может проголосовать та часть электората, которая раньше вовсе игнорировала выборы, - считает Антон Ткачев.