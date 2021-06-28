Кто из Воронежцев останется без горячей воды с 28 июня по 4 июля

Повезет жителям Коминтеновского района: им кипяток отключать не будут Фото: из архива «КП»

На этой неделе горячую воду по графику тепловиков будут отключать в пяти районах Воронежа. Исключение составит Коминтерновский район. Его жители смогут вдоволь накупаться без трудностей.

Кому придется греть воду:

Железнодорожный район

по 4 июля

улица 25 Января, 52а; 34а; 34б.

Левобережный район

по 29 июня

Ленинский проспект, 3/2, 7/2, 7/3, 7/4;

Набережная Авиастроителей, 4, 12.

С 28 июня по 8 июля

улица Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 66;

улица Танеева, 6, 8, 10, 12;

улица Ярославская, 21, 23, 24, 28;

улица Саврасова, 2;

улица Корейская, 6б, 6а;

улица Лихачёва, 21, 25;

улица Иркутская, 15а;

улица Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а;

улица Циолковского, 31, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 129;

улица Баррикадная, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;

улица Туполева, 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;

улица Айвазовского, 2а;

улица Волгоградская, 47, 49, 51.

С 30 июня по 13 июля

улица Иркутская 1 , 3 , 5 , 9 , 11, 13 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23 , 27 , 68, 70.

Советский район

по 29 июня

улица Защитников Родины, 1а, 10а;

улица Папова, 10;

улица Заполярная, 1а, 7, 9;

улица Киселёва, 17, 19, 21;

улица Северцева, 48;

улица 232 Стрелковой Дивизии, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;

улица Латненская, 19;

улица 9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15.

по 5 июля

улица Тепличная, 8а.

по 7 июля

улица Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;

улица Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

улица Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

улица Героев Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

улица Юлиса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а , 18, 22, 24;

улица Дорожная, 1, 7, 7а;

улица Ворошилова, 38а, 48, 50;

бульвар Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;

улица Космонавтов, 22а.

Ленинский район

по 1 июля

улица Кропоткина, 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а, 10, 11а, 15;

улица 40 лет Октября, 2, 12, 8, 10, 14;

улица Пограничная, 1, 2;

улица Войкова, 6, 17, 19;

улица Бакунина, 24, 47, 41, 43, 45;

улица III Интернационала, 35, 57, 59;

улица 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б

улица Куколкина, 33;

улица Пушкинская, 11а, 15;

улица Свободы, 37, 45;

улица Фридриха Энгельса, 63;

улица Донбасская, 3.

улица Плехановская, 15.

Центральный район

по 4 июля

улица Алексеевского, 27.

по 5 июля

улица Ломоносова, 92, 94;

улица Тимирязева, 21, 23а;

улица Дарвина, 5, 7, 9, 16, 16а;

улица Ушинского, 8.

по 1 июля

улица Средне-Московская, 75;

улица Кольцовская, 46 (128 квар;

улица Плехановская, 22 (372 квартиры).

по 6 июля

улица Помяловского, 40.

С 28 июня по 11 июля

улица Революции 1905 года, 80б, 80в.