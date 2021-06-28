Последние новости Воронежа на 28 июня 2021 года: рекордный прирост по коронавирусу и сильный ветер

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Накануне прирост зараженных в Воронежской области стал рекордным. Инфицировались 258 человек. В июне пока это оказались самые высокие цифры по заболевшим. Напомним, из-за ситуации с COVID-19 отменены все массовые мероприятия до конца июля. Вновь закрыли игровые комнаты для детей и фудкорты. И вернули требование не более чем 50% посещаемости в театрах, кино и на спортивных соревнованиях.

100 баллов на ЕГЭ по физике получили трое выпускников Воронежской области, а еще пятеро заработали максимум на экзамене по истории. Всего физику сдавали 2852 человека. Средний балл по региону - 54. Историю пришли писать 1179 выпускников. Средний результат по предмету - 58.

Спасатели предупредили жителей области о сильном ветре. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В такую погоду не стоит ходить рядом с плохо закрепленными и (или) ветхими конструкциями, старыми деревьями и слишком близко от крыш домов.

В Воронеже поезд сбил насмерть мужчину. Трагедия случилась на станции Графская поздним вечером 26 июня. В Московском межрегиональном следственном отделе на транспорте СК начали проверку. Однако уточнить детали произошедшего не смогли.