Эксперты: «В центре школьного образования в Воронеже должна быть личность ребенка и его развитие»

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В наш век привычные образовательные схемы стремительно устаревают. У школьников возникают потребности в современных знаниях, в том числе связанных с развитием искусственного интеллекта. А в новых условиях возникают новые задачи — и школьному образованию нужно полностью измениться. Как в плане технического оснащения, так в целом подход к образованию.

Главный тренд развития школьного образования в наши дни — гибкость. Нет смысла пытаться забить головы учеников готовыми пакетами знаний. Сегодня информация слишком быстро теряет свою актуальность. Поэтому вместо конвейерного обучения нужно развивать потенциал ребенка — интеллектуальный, эмоциональный и социальный и использовать при этом нестандартные решения.

Их и предложили участники дискуссии на круглом столе «Современное образование: требования и перспективы»: Ирина Санникова, директор АНОО «Частная школа Вектор» и Наталия Киреченкова, директор АНО «Молодежный институт социальных программ», координатор образовательных проектов ВРОДО «Искра».

Их нетипичный подход к современному школьному образованию нам показался весьма интересным, и мы попросили экспертов рассказать о нем подробнее.

- Что происходит с уровнем школьного образования в нашей стране?

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Ирина Санникова (далее - И.С.):

- Сейчас современное образование находится в определенном кризисе. Утвержденные программные комплексы и методика работы в основном рассчитаны на реализацию выпускников, «актуальных» 20-30 лет назад. Проблема не в том, что учителя не хотят работать, а дети учиться, все дело в востребованности других качеств и компетенций.

фото - Областной Дом журналистов

Какой человек востребован в наше время? Не круглый отличник, выучивший наизусть все теоремы. Важнее уметь быстро находить информацию, ее обрабатывать, критически воспринимать и реализовывать. Уметь общаться, решать конфликты, отстаивать свою точку зрения. Современный мир требует развитых «мягких навыков» (soft skills). К сожалению, методика «набрать баллов на ЕГЭ, чтобы попасть в хороший ВУЗ» абсолютно не гарантирует выпускнику успешность во взрослой жизни.

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Наталия Киреченкова (далее - Н.К.):

- Если смотреть на то, что происходит в мире, то ему УЖЕ нужны те, кто готов работать не «по инструкции», в непредсказуемых условиях, быстро адаптироваться, менять профессию, учиться и переучиваться. На протяжении многих лет школа учит детей действовать по алгоритму. Реализуются еще советские посылы. В СССР школа учила «для конвейера», чтобы могли работать на предприятиях.

фото - Областной Дом журналистов

С развитием искусственного интеллекта мы понимаем, что востребованы те, кто сможет с ним конкурировать. Будущее за коллективным командным разумом. Когда один человек продвигает другого в том или ином вопросе.

- Как же учить детей, чтобы они не проиграли в «схватке» с искусственным интеллектом?

И.С.:

- Я считаю, что нужно делать упор на более персонализированную модель. Она отличается от традиционной, прежде всего, подходом к процессу обучения. В центре – личность ребенка, его развитие относительно себя и своих достижений, а не относительно всего класса. Главное - мотивирующий процесс, а не учеба ради отметки.

Практически это может выглядеть так: большие разделы по предметам разбиваются на модули. Каждый модуль - на темы. По итогам каждого модуля идут проверочные работы. Учитель задает срок для выполнения этих заданий, предлагает их вариативность по уровню сложности и обязательности выполнения. В «Векторе» я хотела бы попробовать сделать так, чтобы ребенок самостоятельно выстраивал свой индивидуальный план обучения.

Н.К.:

- Отметки. Наболевшая тема, из-которой было пролито немало слез. На мой взгляд, привычные всем оценки калечат детей, убивают весь интерес и любознательность. Как только ребенок понимает, что с него спрашивают оценки, то тяга к знаниям исчезает. Остается обязанность: «Я должен принести домой цифру». Так мы и получаем списанные домашние задания из интернета.

Более эффективно формирующее оценивание. Ошибки приветствуются, если дальше с ними умеешь работать. Мне бы хотелось, чтобы ребенок получал свою работу не с «красной цифрой», а с комментарием от учителя: «Посмотри, в этих примерах есть ошибка, попробуй разобраться». Так он поймет, что нужно для усвоения материала. Детям нужно как можно чаще давать ситуации с возможностью самостоятельного выбора.

- Есть ли риски в таком обучении? Ученик быстро освоил все минимальные ступени, оценок нет - только комментарии. Не будет ли он в остальное время просто играть в смартфоне на уроках?

И.С.:

- Играть не получится, потому что в такой образовательный процесс будут вовлечены все. Родитель всегда будет видеть, на каком этапе его ребенок. Еще я считаю, что кроме учителя в классе обязательно должен быть тьютор. Тьютор – это педагог-психолог, который помогает решать проблемы ребенка. Он видит ребенка на разных уроках и в разных ситуациях, знает, на что ученик способен, а в чем ему нужно помочь.

Например, мы привыкли, что на литературе нужно выйти и рассказать стихотворение перед классом. Но кто сказал, что это правильно? Если ребенок - интроверт и ему психологически некомфортно выступать? Никто же не запрещает дать ему листок и ручку, пусть напишет по памяти стихотворение, еще и орфографию с пунктуацией потренирует. Тьютор – это человек, помогающий всем участникам образовательного процесса (и ученикам, и учителям, и родителям) быть в гармонии и взаимопонимании.

Н.К.:

- Мир изменился, и учитель перестает быть центральной фигурой. Нельзя учить новому, используя старые методы. По сложившейся традиции учитель в 90% случаев работает фронтально. Приходит на урок, задает вопрос, ученик поднимает руку и отвечает, остальные радостно выдохнули и сидят.

Получается, у детей нет равных возможностей на участие. В Сингапуре, например, на уроках каждый ученик работает определенное количество времени. Учитель должен создавать вместе с учениками образовательную среду. Посыл такой: «Да, я рулю процессом, но и вы активные участники. Я — не главный гуру». В московской «Хорошколе» учительский стол вообще стоит позади учеников. И это правильно, учитель должен держать пространство.

- Известно, что дети быстрее адаптируются ко всему новому. А вот как быть с родителями, которые, в основном привыкли хвалить или ругать за отметки?

И.С.:

- Я бы хотела, чтобы родители сильно в процесс обучения не погружались. Это лишает ребенка самостоятельности. Когда вечером вся семья начинает делать математику, а ребенок выступает с позиции наблюдателя, возникают вопросы: в чем смысл выполнения такого задания? Какие знания он получит в итоге?

Н.К.:

- С родителями надо не бояться активно взаимодействовать. Воспитывать культуру нового отношения к учебе и у них в том числе, не только у детей. Нужно обязательно смотреть на их коммуникацию в динамике — создать задачу, которую родители и дети будут решать вместе. Реальное действие покажет, разделяют ли родители такой образовательный подход или нет. Например, можно сделать всей семьей воздушного змея. Вот и посмотрим, будут ли мама и папа давать инициативу ребенку или начнут «отодвигать» от процесса.

Справка

Ирина Ринатовна Санникова - директор АНОО «Частная школа Вектор». Мама троих детей (9 класс, 8 класс, дошкольник).

Два высших педагогических образования:

- в 2005 году окончила ГОУ ПВО «Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет» по специальности учитель русского языка и литературы, английского языка; - в 2013 году окончила ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», кафедра инженерной педагогики по специальности тестолог (специалист в области педагогических измерений).

В 2015 г. окончила обучение в отделе аспирантуры ФГБОУ ВПО «Амурский государственный педагогический университет» по специализации "Русская литература". Имеет дополнительное образование по направлению «Основы исследовательской деятельности современного педагога».

С 2009 г. работала в школе № 2 с.п. «Село Хурба» Хабаровского края учителем-предметником, возглавляла научно-исследовательское общество учащихся «Мысль».

С 2013 г. – специалист краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края».

С 2014 г. после переезда в г. Воронеж занимала должности заместителя руководителя филиала, руководителя филиала в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 2021 году возглавила проект АНОО «Частная школа Вектор».

Мотивация: реализация любви к предмету, школе и детям посредством эффективного управления проектом.

Наталия Сергеевна Киреченкова — директор АНО «Молодежный институт социальных программ», координатор образовательных проектов ВРОДО «Искра».

Родилась в г. Воронеже, в 1980 году закончила среднюю школу № 20, активно работала в районном комсомольском штабе, поступила в ВГУ на факультет ПММ, параллельно работала в педагогическом отряде «Искра». С 1985 года, после окончания университета, пошла работать в школу. За 21 год работы в школе № 62 прошла путь от воспитателя группы продленного дня до заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе.

С 1993 года работала координатором проектов Воронежской региональной общественной детской организации «Искра». Руководила региональными и межрегиональными проектами. В 2000 году создала свою АНО «Молодежный институт социальных программ», где и по сей день работаю директором.

С 2009 по 2017 год работала в Воронежском институте развития образования доцентом кафедры воспитательных технологий, старшим преподавателем кафедры ТиПУФКиБЖ. С 2007 года зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, основная сфера деятельности — развитие детей и подростков, организация профильных детских и семейных смен. Постоянно веду большую общественную деятельность: Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области 2015-2020 г.; эксперт по вопросам образования при губернаторе, сопредседатель ОНФ, член общественного совета Воронежской области по внедрению национального проекта «Образование». Руководитель проектной комиссии Большого совета СО НКО Воронежской области; член наблюдательного совета МАУМ «ЦДО «Перемена», член городского и областного экспертных советов по оценке социальных проектов молодёжи в рамках городского и областного конкурса проектов; член Общественного совета при Департаменте образования, науки и молодежной политики.

Образование: Высшее, ВГУ, факультет прикладной математики и механики; ВГАППССС, психологическое консультирование и психодиагностика. Опыт работы: Развитие детских и молодежных организаций. Воспитательная деятельность в образовательных организациях. Работа с родителями. Профильные детские лагеря. Молодые педагоги. Общественная деятельность: двадцатилетний опыт руководящей работы в некоммерческой организации — Директор АНО «Молодежный институт социальных программ». Девятилетний опыт работы по развитию движения ОАШ (Общественно Активных Школ); Пятнадцатилетний опыт работы в сфере мониторинга и оценки образовательных и социальных проектов; Пятнадцатилетний опыт работы в качестве тренера, модератора в образовательной и молодёжной среде;Тридцатилетний опыт добровольческой деятельности в общественной организации — ВРОДО «Искра». Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области 2015-2020 г.;

Член общественного совета Воронежской области по внедрению национального проекта «Образование»;

Руководитель проектной комиссии Большого совета СО НКО Воронежской области;

Член наблюдательного совета МАУМ «ЦДО «Перемена»;Работа в комиссии по оценке проектов образовательных учреждений на президентский грант в рамках национального проекта «Образование»;Член городского и областного экспертных советов по оценке социальных проектов молодёжи в рамках городского и областного конкурса проектов;

Реализованные проекты: Руководство проектами: «Академия родителей», «Развитие механизма поддержки СО НКО в Воронежской области», «Модель деятельности детской организации по развитию навыков личной эффективности подростка», «Детская организация: от миссии к результату», «Проведение информационно-методических семинаров по актуальным вопросам деятельности СО НКО», «Развитие механизма исполнения социального заказа молодёжными общественными организациями», «Школа – местному сообществу» реализуемого в г. Курске, направленного на развитие модели ОАШ «Школа – местному сообществу» (АМР США) реализованного в городах Воронеж, Волгоград, Самара, Саратов, Ростов на Дону, Ульяновск; «Развитие жизненных навыков молодежи через добровольчество» (Фонд «Новые перспективы») в г. Воронеже. Координатор проекта: «Общественно-активная школа», г. Воронеж международный проект «Педагогика толерантности», г. Воронеж; межрегиональный тренинг-семинар «Защита прав детей»; Реализуемые проекты: «Семья — главный источник формирования семейных ценностей, ценностей детей, их воспитания, обучения и развития».