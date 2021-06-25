Из-за адской жары воронежцы установили рекорд водопотребления

В жару страдают и домашние животные Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Пятый день подряд воронежский водоканал регистрирует рекордное потребление ресурса. Суточная подача воды с водоподъемных станций увеличилась на 30 – 40 тысяч кубометров, что на 15% больше, чем неделей раньше.

Причина этого очевидна – установившаяся в городе адская жара. С начала недели в регионе дневная температура поднимается до +35 и выше! Спасаясь от «печки», горожане чаще принимают прохладный душ, а владельцы приусадебных участков – активнее поливают растения.

В этой ситуации водоканал вынужден задействовать все имеющиеся ресурсы:

- Водозаборы сейчас работают в усиленном режиме, включено дополнительное насосное оборудование. Ночью станции работают на «подбор» воды, чтобы «напоить» город днем. Задействованы резервные скважины, на сетях проводится регулировка, чтобы перераспределить свободные напоры. Выделены резервные силы и средства для ликвидации нештатных ситуаций, - рассказал начальник отдела оптимизации режимов сетей и сооружений «РВК-Воронеж» Владимир Харин.

Но перебоев с подачей воды, увы, не избежать. Хуже всего приходится жителям верхних этажей в домах, не оборудованных подкачивающими станциями. У них в кранах снижено давление, а временами и вовсе нет воды. При этом, если раньше пиковое потребление отмечалось в утренние и вечерние часы, то теперь – круглосуточно.

Технически и производственные возможности «РВК-Воронеж» позволяют обеспечить город питьевой водой даже в пики водопотребления, но тем не менее компания призывает горожан рационально использовать жизненно необходимый ресурс.