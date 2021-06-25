Житель Воронежской области выплатил 100 тысяч долга по алиментам, когда чуть не лишился автомобиля

Мужчина погасил долг в тот же день Фото: из архива «КП»

Судебные приставы Воронежской области в качестве одного из действенных воздействий на неплательщиков алиментов используют арест автомобиля. Так, недавно замотивировали горе-папашу в Борисоглебске. Мужчина приехал по повестке приставов на своем автомобиле, а ушел пешком. Дело в том, что сорокалетний отец длительное время не оказывал материальной поддержки своему сыну 2007 года рождения, накопив задолженность более 100 тысяч рублей.

- При этом от судебных приставов должник не скрывался и явился в районное отделение службы по повестке в назначенный день, - рассказали в пресс-службе ФССП по Воронежской области. - Наш сотрудник обратил внимание, что мужчина приехал на автомобиле «Lada 2114», и сразу же наложил арест на транспортное средство.

Когда перед должником возникла реальная перспектива лишиться машины, которую пообещали продать с целью погашения долга, он в тот же день полностью расплатился.

Кстати, самым злостным алиментщиком в регионе стал отец из Ленинского района Воронежа, накопивший 2,3 миллиона рублей своим троим несовершеннолетним детям. При этом мужчина работает и имеет стабильный доход. Теперь по решению суда из его зарплаты ежемесячно будут вычитать средства в счет погашения долга.