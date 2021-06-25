Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 12:17

Житель Воронежской области выплатил 100 тысяч долга по алиментам, когда чуть не лишился автомобиля

Судебные приставы арестовали машину, на которой он приехал по повестке
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина погасил долг в тот же день

Мужчина погасил долг в тот же день

Фото: из архива «КП»

Судебные приставы Воронежской области в качестве одного из действенных воздействий на неплательщиков алиментов используют арест автомобиля. Так, недавно замотивировали горе-папашу в Борисоглебске. Мужчина приехал по повестке приставов на своем автомобиле, а ушел пешком. Дело в том, что сорокалетний отец длительное время не оказывал материальной поддержки своему сыну 2007 года рождения, накопив задолженность более 100 тысяч рублей.

- При этом от судебных приставов должник не скрывался и явился в районное отделение службы по повестке в назначенный день, - рассказали в пресс-службе ФССП по Воронежской области. - Наш сотрудник обратил внимание, что мужчина приехал на автомобиле «Lada 2114», и сразу же наложил арест на транспортное средство.

Когда перед должником возникла реальная перспектива лишиться машины, которую пообещали продать с целью погашения долга, он в тот же день полностью расплатился.

Кстати, самым злостным алиментщиком в регионе стал отец из Ленинского района Воронежа, накопивший 2,3 миллиона рублей своим троим несовершеннолетним детям. При этом мужчина работает и имеет стабильный доход. Теперь по решению суда из его зарплаты ежемесячно будут вычитать средства в счет погашения долга.

КАРТИНА ДНЯ