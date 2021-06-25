Печать агитационных материалов

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», АО «Прайм Принт Воронеж» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению в период проведения предвыборной агитации на выборах, назначенных в единый день голосования 19 сентября 2021 года, по всем регионам Российской Федерации печатных агитационных материалов, (включая но не ограничиваясь):

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Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва

Губернатора Белгородской области

Губернатора Тульской области

Депутатов Курской областной Думы седьмого созыва

Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва

Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов

Депутатов Тамбовской областной Думы седьмого созыва

Цены указаны в рублях с учетом стоимости бумаги, печати, послепечатной обработки и НДС 20% . Стоимость печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, объем, формат, цветность) определяется в указанных ценовых диапазонах в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Контактная информация

Наименование типографии: Акционерное общество «Прайм Принт Воронеж»,

ИНН: 3663051252

Адрес юридический/фактический: 394026, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 48Л

Телефон: +7(473) 246-62-19, 246-52-71, 246-52-39

Сайт: https://www.primeprint.ru/, E-mail: voronezh@primeprint.ru

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