Последние новости Воронежа на 25 июня 2021 года: изнуряющая жара, закрытие парки и смерть солдата

Парк закроют из-за подготовки к общегородскому выпускному. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Тело солдата-контрактника со смертельным ранением головы нашли на военном полигоне «Погоново» в Хохольском районе. Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, по предварительным данным, смерть наступила из-за неосторожного обращения с оружием при проведении плановых стрельб на. Военные вместе с правоохранителями начали проверку. Устанавливают обстоятельства и причину смерти.

Из-за подготовки к общегородскому выпускному, который состоится в ночь со 2 на 3 июля, на четыре дня закроют парк «Алые паруса». Там нужно смонтировать оборудование и поставить сценические площадки. А затем провести и сам праздник. Парк закроют 30 июня с 7.00. Все работы по демонтажу должны закончить 3 июля в два часа дня.

20-летнего воронежца Александра Н. приговорили к шести месяцам колонии-поселения. Его признали виновным в повреждении мемориального комплекса «Малая Земля» в Новороссийске. 22 мая молодой человек, будучи пьяным, снял часть одежды и без штанов присел на плиты мемориала. А потом стал бить об них стеклянные бутылки. Рядом с ним в это время была подруга, снимавшая видео. На запись попало и то, как она неподалеку справила нужду. Видео эта парочка еще и в интернет выложила.

Воронежские синоптики продлили штормовое предупреждение по аномальной жаре - с 26 по 27 июня. Среднесуточная температура воздуха в эти дни будет выше климатической нормы на 7 и более градусов.