Валютный запас: в чем хранить накопления во время кризиса?

Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций». Фото из личного архива

О том, почему этот способ выгоднее и быстрее, и какой валюте лучше отдать предпочтение, в интервью порталу Банки.ру рассказал руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов.

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Удобство дистанционного обслуживания, а также вызванная пандемией самоизоляция привели к заметному росту привлекательности биржевых сделок у россиян, решивших инвестировать в валюту. С января по март этого года доллары и евро покупали или продавали на бирже 904 тыс. человек. В прошлом году число участников таких сделок было в 3,5 раза меньше — всего 246,7 тыс. человек.

Игорь Пимонов называет несколько причин стремительного роста популярности биржи у частных инвесторов.

«Самоизоляция подтолкнула людей к жизни онлайн, а кризис дополнительно простимулировал поиски новых способов сохранения и приумножения накоплений, а также источников дополнительного заработка. В этом смысле пандемия сыграла большую роль в популяризации инвестирования и биржевой торговли, подхлестнув интерес граждан к этой сфере. Естественно, в стороне не остался и валютный рынок», — говорит эксперт.

По его словам, многие россияне привыкли хранить часть накоплений именно в валюте, поэтому внимательно следят за изменением курсов. Самых бережливых клиентов привлекает и тот факт, что при покупке долларов и евро на бирже комиссия заметно меньше. Еще одна причина — недавно появившаяся возможность приобретать акции иностранных компаний. Такие сделки заключают, например, на Санкт-Петербургской бирже, но рассчитываться за зарубежные акции нужно иностранной валютой.

Как купить валюту на бирже?

Два условия, чтобы дистанционно купить или продать что-либо на бирже— это счет, открытый в брокерской компании, и мобильное приложение.

«В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» счет можно открыть всего за несколько минут. Затем можно просто пополнить его через Систему быстрых платежей (СБП) или с банковской карты, найти нужную валюту и оформить сделку», — добавляет Игорь Пимонов.

Вопреки распространенному мнению сегодня покупать и продавать валюту через брокеров можно не только крупными лотами по несколько тысяч долларов или евро. Сразу после открытия счета в «БКС Мир инвестиций» клиент может приобрести любое количество валюты — от одного доллара США или одного евро включительно. При этом сделка проводится день в день, даже если ее совершили незадолго до полуночи. Это удобно для инвесторов, которые спешат, или, напротив, предпочитают не торопясь делать покупки после работы.

- Почему покупать валюту на бирже выгодней, чем в банке или обменном пункте?

- Бизнес-модель брокерской компании и биржи построена на комиссиях за сделки. Обычно такой сбор составляет от нескольких сотых до нескольких десятых долей процента, но иногда может включать дополнительные платежи вроде обслуживания счета. В «БКС Мир инвестиций» для самого популярного тарифа «Инвестор» ставка установлена на уровне 0,1%, в нее не «вшиты» дополнительные скрытые платежи и комиссии. То есть при текущем обменном курсе клиент заплатит около восьми копеек с одного доллара, в то время как в обменниках и банках за ту же операцию придется отдать до одного рубля.

Цвет настроения — зеленый

Остался, пожалуй, самый главный вопрос — какую валюту покупать сегодня, чтобы сохранить и приумножить накопления? Этот вопрос Игорь Пимонов разобрал очень подробно.

«На долгосрочном горизонте доллар останется относительно стабильной валютой и перспективным активом для сбережений. Во-первых, экономика США демонстрирует опережающие темпы восстановления, что с учетом усилившейся инфляции, скорее всего, заставит Федеральную резервную систему США (ФРС) раньше других центробанков приступить к ужесточению денежно-кредитной политики. Во-вторых, баланс американского регулятора (сумма активов, купленных в рамках монетарного стимулирования, или QE) составляет около 40% от ВВП США, в то время как у Европейского центрального банка этот показатель составляет порядка 80% к ВВП Европейского союза, а у банка Японии превышает 125% ВВП страны. То есть ФРС «напечатала» намного меньше денег по отношению к размеру национальной экономики, чем другие крупнейшие центробанки. Это фундаментальное основание потенциала укрепления доллара США к другим ключевым валютам», — заявил эксперт.

Но не стоит забывать и о диверсификации инвестиций. По словам Игоря Пимонова, большинству вкладчиков подходит стратегия, при которой портфель личных накоплений состоит из трех равных частей: российских рублей, американских долларов и евро.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» добавляет, что рубль сегодня укрепляется. Это связано с улучшением геополитической обстановки, выходом мировых экономик из коронавирусного кризиса и благоприятной конъюнктурой, сложившейся на сырьевых рынках.

«Традиционно такая тенденция рубля постепенно охлаждает интерес граждан к иностранной валюте. Тем не менее, повышение финансовой грамотности населения, а также возрастающий интерес к зарубежным ценным бумагам и операциям на валютном рынке будут постепенно замещать эмоциональные всплески спроса на валюту в кризисные периоды. То есть формируется более осознанный, рациональный и стабильный интерес россиян к валютным операциям, что будет продолжаться и в будущем», — заключает Игорь Пимонов.

Ведущие брокерские компании прикладывают большие усилия, чтобы помочь тем, кто пока только делает первые шаги на фондовом рынке, предлагая специальные учебные проекты.

«Мы, как лидер отрасли, вносим свой весомый вклад и активно развиваем образовательные и социальные сервисы, направленные на повышение финансовой грамотности. Наши инвестиционные консультанты готовы помочь разобраться в любых темах, которые связаны с фондовым рынком и инвестициями, также вот уже более 10 лет профессиональная команда экспертов информационно-аналитического портала БКС Экспресс ежедневно делится полезными статьями, оперативно отвечает на вопросы инвесторов. У БКС есть онлайн-платформа для обучения «Инвестиции 101», свой учебный центр, мы ведем подкаст про инвестиции, организуем вебинары, конференции, проводим семинары», — говорит глава департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций».