Сенатор Сергей Лукин представил в Совете Федерации закон, защищающий права обманутых дольщиков

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Он представил на рассмотрение верхней палаты парламента поправки, направленные на совершенствование законодательства о долевом строительстве, а также на усиление гарантий прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства.

В своем докладе Сергей Лукин проинформировал, что федеральным законом расширяются полномочия Фонда защиты прав дольщиков.

Парламентарий уточнил, что Фонд, как застройщик, получит право достраивать проблемные объекты и возводить новые многоквартирные дома без использования счетов эскроу, но с обязательным банковским сопровождением для исключения злоупотреблений.

- Фонд будет наделен функциями технического заказчика, включая проведение строительного контроля, а также полномочиями по совершению юридических и иных действий в качестве агента некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, созданной субъектом РФ, - сообщил сенатор.

При этом на Фонд возлагается обязанность на постоянной основе осуществлять мониторинг реализации субъектами РФ мероприятий по восстановлению прав обманутых дольщиков. Документ также увеличивает перечень оснований исключения проблемных объектов из Единого реестра.

- Такое расширение прав Фонда защиты дольщиков будет способствовать скорейшему исполнению обязательств перед пострадавшими участниками долевого строительства, - отметил Сергей Лукин.

Совет Федерации единогласно одобрил данный законопроект.

Напомним, что с целью предупреждения нарушений в сфере долевого строительства департамент строительной политики Воронежской области проводит анализ финансово-хозяйственной устойчивости организаций, возводящих объекты недвижимости с привлечением денежных средств граждан. В настоящее время на территории региона в Единый реестр проблемных объектов включены четыре многоквартирных дома (три в областном центре и один – в Нововоронеже), а также подземный паркинг в Воронеже. Общее количество участников долевого строительства этих объектов составляет 134 человека. Права пострадавших граждан будут восстановлены в рамках утвержденного плана-графика.