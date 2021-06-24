«Справедливая Россия- за правду» предложила воронежцам справиться с фальсификацией на выборах

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В преддверии выборов в Государственную думу седьмого созыва Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ЗА ПРАВДУ» предложила воронежцам выступить в качестве наблюдателей на избирательных участках и тем самым поспособствовать противодействию фальсификациям. О новом всероссийском проекте «Стоп-Вор», инициированном Партией, рассказал на встрече с журналистами председатель Совета регионального отделения Сергей Борисов 23 июня.

Объединиться надо всем – и фракциям, и избирателям

До выборов остается меньше трех месяцев и вопрос честного, открытого, справедливого подсчета голосов как никогда актуален. Сегодня необходимо усилить общественный контроль за соблюдением избирательных процедур и использовать новые механизмы наблюдения, возможности пресечения любых нарушений, считают в Партии.

Сергей Борисов отметил, что, к сожалению, выборы в Воронежской области не обходились без того, чтобы на них не фиксировались прямые нарушения, либо «электоральные странности», которые не оставляют свободы для толкования. Но это не повод, чтобы жители региона не проявляли должного интереса к выборам в Государственную думу. С помощью нового проекта «Стоп-Вор» предлагается гражданам, а также членам других фракций объединиться в борьбе с фальсификациями.

– Нашей основной задачей является недопущение того, чтобы голос каждого жителя Воронежской области был подменен, сфальсифицирован или украден. И здесь важно понимать, что трехдневные выборы дают большой простор для различных махинаций. Проект «Стоп-вор» даст возможность людям не только высказать свою гражданскую позицию, но и самостоятельно убедиться в том, что голоса граждан, которые пришли на любой из избирательных участков, будь он в Воронеже или в самом отдаленном населенном пункте региона, учтены. Я буду признателен, если найдутся энтузиасты и поддержат нашу инициативу и смогут выступить в качестве наблюдателей. Если мы сегодня допустим очередные фальсификации, то можем потерять самоуважение, – пояснил Сергей Борисов.

Главное, чтобы было желание и мотивация

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ЗА ПРАВДУ» сформирует большие группы наблюдателей. На одном участке их будет минимум – 3-4 человека. Уже около тысячи человек изъявили желание присоединиться к проекту. В скором времени будет организован Штаб по наблюдению. Для будущих наблюдателей проведут открытые обучающие семинары. В частности, расскажут об их правах, как действовать в той или иной ситуации, что делать, если стали свидетелем нарушения, научат составлять протоколы и заявления в правоохранительные органы или в избирательную комиссию.

Участником проекта может стать каждый совершеннолетний гражданин, независимо от своих политических или партийных предпочтений.

– Для нас важно, чтобы люди, которые откликнутся, были мотивированы на сокращение беспредела на выборах. Если мы будем уверены в честности проведенного голосования и при этом, условно говоря, 70% избирателей проголосуют за партию власти, значит, так оно и есть.– пояснил Сергей Борисов.

Найдутся ли энтузиасты, которые откликнутся?

В этом представители «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ- ЗА ПРАВДУ» не сомневаются.

– Да, если мы этот вопрос поставим остро и сумеем объяснить людям, что именно от их действий много что зависит. А не станем их ввергать в состояние- «не за кого голосовать» или «за тебя все решат». Важно, чтобы каждый осознавал: если он не ходит на выборы, не борется со злом, не мешает беспределу, то пусть не удивляется тем событиям, которые происходят вокруг, в том числе и в бытовой жизни. Никаких «добрых дядь» во власти не существует! Беспредел происходит до тех пор, пока народ ведет себя пассивно и его допускает. В России уважают только сильных. Поэтому нужно встать и наконец сказать: хватит воровать наши голоса! – подчеркнул председатель Совета регионального отделения Партии Сергей Борисов.

И добавил, что более подробную информацию о том, как принять участие в проекте «Стоп-Вор», все желающие смогут получить на официальном сайте Партии и на ее страницах в соцсетях.

Ирина Шабанова