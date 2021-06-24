Воронежское добровольческое сообщество «ДОМ» помогает юным волонтерам находить ответы на социальные вопросы

Председатель отдела, глава детского сообщества «ДОМ», иерей Александр Шишкин в своих выступлениях многократно говорил о необходимости воспитания в детях милосердного отношения к людям

«Воронежское детское добровольческое сообщество «ДОМ» – проект, реализуемый епархиальным отделом по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке Фонда президентских грантов.

Председатель отдела, глава детского сообщества «ДОМ», иерей Александр Шишкин в своих выступлениях многократно говорил о необходимости воспитания в детях милосердного отношения к людям и окружающему миру, к семье, к своему городу, стране, особенно, когда речь идет о ребятах младшего и среднего школьного возраста.

Президент России Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитания в системе образования, который вступил в силу 1 сентября 2020 года.

В законе говорится: «Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению».

- Проект «ДОМ» предлагает реальные действия по исполнению данного закона путем формирования и развития Воронежского детского добровольческого сообщества «ДОМ» из числа добровольческих объединений (для детей 8-13 лет), принимающих активное участие в деятельности сообщества и реализующих социальные инициативы в регионе на основе духовно-нравственных ценностей Российской Федерации, – отмечает автор проекта, методист МБУДО ДПиШ Лариса Свиридова.

Пять добровольческих объединений сообщества, созданных в Воронеже, являются основой в реализации проекта

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СООБЩЕСТВА «ДОМ»

Пять добровольческих объединений сообщества, созданных в Воронеже, являются основой в реализации проекта:

- объединение «Родник» храмового комплекса святой блаженной Ксении Петербургской (рук. Сухова М. А.);

- объединение «Рассвет» храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (рук. Зайцева М. П.);

- объединение «ВераСлавна» храма во имя святого Тихона, епископа Амафунтского (рук. Бедяева С.В.);

- объединение храма во имя апостолов Петра и Павла (мкр. Машмет) (рук. Ускова Т. В.);

- объединение «ДОМ» МБУДО ДПиШ (рук. Свиридова Л. В.).

Дополнительные заявки на вступление в сообщество «ДОМ» поступили от добровольческих объединений из образовательных учреждений Воронежа и области:

- МБОУ СОШ № 55, г. Воронеж (рук. Татаринцева Е. Н.);

- МКОУ «Поповская СОШ им. Героя Советского Союза Н. К. Горбанева» (рук. Ихненко Е.В.);

- МКОУ «Яблоченская СОШ» (рук. Кораблина Г. Г.) и др.

Это показывает, что проект перспективен и пользуется поддержкой в нашем регионе.

Участники сообщества «ДОМ» реализуют многие проекты совместно со взрослыми наставниками и родителями

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПРОЕКТА

Проект осуществляется в соответствии с федеральной программой развития детского добровольчества «Ты решаешь!» через комплекс образовательных программ по 5 направлениям в формате очного и дистанционного обучения:

- «Школа милосердия»;

- «Школа игры»;

- «Уроки добра»;

- «Клуб юнкоров»;

- «Мастерская подарков».

Юные волонтеры не только активно принимают участие в социальной и благотворительной деятельности, но и получают азы профессий в рамках образовательной платформы проекта.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Участники сообщества «ДОМ» совместно со взрослыми наставниками и родителями при поддержке Воронежской областной благотворительной общественной организации «Общие дети» организуют выездные благотворительные мероприятия и игровые программы в детских домах, интернатах, реабилитационных центрах. Большое внимание уделяется организации и проведению экологических мероприятий, направленных на воспитание в детях ответственного отношения к природе, домашним питомцам, к родной земле.

Проект осуществляется в соответствии с федеральной программой развития детского добровольчества «Ты решаешь!»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исследовательская и героико-патриотическая работа - приоритетные направления в воспитании юных граждан нашей страны. Изучение истории на примерах героев дает возможность понять юным волонтерам как важно быть верными своему Отечеству. В проекте создано специальное направление «Волонтеры памяти», в рамках которого юные исследователи изучают историю страны не только на примере глобальных событий, но и по рассказам из жизни людей, совершивших героические поступки во славу Отечества. Сохранение памяти народа - это тоже добровольчество.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ СООБЩЕСТВА «ДОМ»

Несмотря на разгар летних каникул, команда проекта уже составляет план на 2021-2022 учебный год. Проведен мониторинг, внесены необходимые коррективы, и с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, прорабатывается стратегия дальнейшего развития проекта, вовлечения детей и родителей в доброделание, участия в социальных акциях и благотворительных мероприятиях. Участники проекта уверены, что чем больше добрых дел каждый из нас сможет сделать или поддержать, тем лучше мы будем жить в нашем общем доме – городе, стране, на планете. Конечно, невозможно в рамках одного проекта решить все социальные вопросы, но, главное, чтобы его участники, независимо от возраста, знали и верили, что на все поставленные вопросы есть ответы, а это значит, что вера в лучшее будет укрепляться в сердцах наших детей.

ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Если вы заинтересовались деятельностью сообщества, то можете написать в социальной сети «Вконтакте» на странице группы «ДОМ» или обратиться по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 31б.