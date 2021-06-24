Мэр Воронежа поручил взять на особый контроль санобработку маршруток

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Воронежа

Глава города Вадим Кстенин поручил взять на особый контроль санитарную обработку воронежских автобусов. Ответственным назначено профильное Управление транспорта горадминистрации, которому с сегодняшнего дня перевозчики должны будут регулярно отчитываться о проделанной работе. Об этом рассказали в мэрии 23 июня.

Там уточнили, что перевозчики теперь не только будут обязаны обрабатывать подвижной состав дезинфицирующими средствами перед выходом на линию, но и ежедневно высылать фото- и видеоотчеты. Параллельно Управление транспорта совместно со специалистами МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» продолжит усиленные рейды в маршрутках на наиболее интенсивных улицах Воронежа с целью выявления ковид-диссидентов, игнорирующих соблюдение масочного режима.

Также перевозчиков ждет более жесткий контроль. Будут чаще проводиться неожиданные инспекционные выезды на базы транспортных предприятий, где автобусы проходят дезинфекцию.

Как пояснили в мэрии, сегодня подготовка транспорта к рейсу занимает до 10 минут для малого и среднего классов и около 15-20 – для большого. По словам начальника отдела прогнозирования и развития транспортной инфраструктуры Юлии Араловой, обработка проводится ежедневно в комплексе с мойкой – ранним утром перед выпуском на линию или вечером по возвращении. Санобработку проходит вся без исключения техника, курсирующая по городу.

– Некоторые перевозчики выполняют ее своими силами, используя специальные дезинфицирующие средства, рекомендованные Роспотребнадзором, другие – заключают контракты со специализирующимися на этом организациями. На городских направлениях сегодня единовременно работает более тысячи автобусов, и все они должны быть безопасными для пассажиров, – пояснила Юлия Аралова.

Также перевозчики обязаны выполнять и дополнительную санобработку маршруток – между рейсами на конечных остановочных пунктах. Ее проводят как правило водители или механики предприятий. Они дезинфицируют элементы салона.

– Во время отстоя транспортных средств на конечных остановочных пунктах водительским составом осуществляется промежуточная обработка поручней, ручек, спинок сидений и других элементов, которых чаще всего касаются пассажиры. Применяемые средства позволяют бороться с микробами и вирусами. Кроме подвижного состава особое внимание, конечно, уделяется и состоянию самих водителей – перед выходом на линию они проходят плановый медицинский осмотр и при выявлении признаков ОРВИ не допускаются к работе, – рассказал о принимаемых мерах и. о. генерального директора МКП МТК «Воронежпассажиртранс» Михаил Шацких.