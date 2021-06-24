Итоги крупной аварии на водопроводе Воронежа: половина сетей выработала свой ресурс

Фото предоставлено "РВК-Воронеж"

Жители Левобережья Воронежа нескоро забудут июнь 2021 года, когда одним из них пришлось три дня провести без воды, а другие за несколько часов лишились почти всего имущества из-за потопа. Причиной всех этих коммунальных бед стали две аварии на крупных водоводах: на улице Урывского и в переулке Севастопольский – в стенках труб образовались трещины, вызвавшие утечку.

НЕВИДАННЫЕ ДОЖДИ

- Что привело к этим повреждениям, установит экспертная комиссия, но уже сейчас с большой долей уверенности можно сказать, что этому способствовали мощные осадки: их количество в период с 14 по 20 июня превысило многолетние показатели, - рассказали «Комсомолке» в «РВК-Воронеж». - Оба участка трубопровода проложены под насыпными территориями и обильное увлажнение почвы вызвало смещение грунта. Несмотря на то, что чугун, из которого в 70-х годах прошлого века изготовлены эти водоводы, - материал коррозионностойкий и долговечный, у него есть слабое место - чувствительность к подвижкам грунта. И очень часто именно смещение пластов грунта вокруг чугунной трубы приводит к её деформации.

Чугунные трубы активно использовали при прокладке водопровода во второй половине прошлого века. Именно из этого материала состоит почти половина воронежских сетей. Средний срок службы чугунных труб 50 лет, поэтому к нынешнему моменту они выработали свой ресурс на 100%. Тем не менее, по словам специалистов, в Воронеже известны случаи безаварийной работы трубопроводов из чугуна, которые были проложены в начале 30-х годов прошлого века!

"РАБОТАЛИ В БОЛОТЕ"

Место аварии на улице Урывского обнаружили не сразу. Утечка произошла на участке, где выход воды на поверхность визуально заметен не был. Не было и сообщений от горожан об аварии. Установить неполадку удалось лишь по резкому падению давления в контрольных точках.

Не сразу получилось и приступить к ремонту. На улице Урывского из-за размыва насыпного грунта участок, под которым лопнула труба, превратился в топкое «болото», на котором не могла работать тяжелая техника. Пришлось укладывать бетонную плиту и прибегнуть к помощи гусеничного экскаватора.

На переулке Севастопольском трещина возникла под гаражом – постройку экстренно демонтировали. В обоих случаях водопровод залегал очень глубоко – более 6,5 метров.

Все эти обстоятельства затянули сроки устранения аварии.

- «РВК-Воронеж» ведет поэтапно ведет плановую замену изношенных сетей водоснабжения, согласно утвержденным инвестиционной и производственной программам предприятия, - отметили на предприятии. - За время действия концессионного соглашения в столице Черноземья заменено и проложено новых 79,3 км сетей водоснабжения и водоотведения. Общий объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей.

Сейчас при прокладке водопровода используют полиэтиленовые трубы, которые не подвержены коррозии, устойчивы к повышенному давлению и долговечны.

- Изделия имеют гладкую внутреннюю поверхность, благодаря чему на стенках не возникает отложений. К тому же благодаря эластичности трубопровод может эксплуатироваться в диапазоне от +50 до -50 градусов, он не «разрывается» зимой под воздействием расширившейся от холода воды, не подвержен сезонным перепадам температур и движениям грунта, - уточнили специалисты.