В Воронеже снесут заброшенное здание на Машиностроителей, где располагалась поликлиника

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской городской Думы

В ходе сессии воронежской городской Думы, проводимой в преддверии депутатских каникул под председательством Владимира Ходырева, народными избранниками было рассмотрено более 30 вопросов. Об этом рассказали в думской пресс-службе 23 июня.

В числе наиболее важных парламентарии приняли решение о сносе муниципальных аварийных зданий, которые расположены на улице Машиностроителей, 13. Еще до строительства нового здания, здесь размещалась районная поликлиника № 11. Вопрос о сносе не действующего корпуса поднимался не один раз. Решить проблему просили местные жители, которые опасались, что туда могут забраться дети. Проведенная экспертиза подтвердила, что конструкции здания и впрямь аварийные и требуют ограничения допуска людей.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской городской Думы

Кроме того, депутаты утвердили проект о переносе даты Дня города на 12 сентября. Как справедливо заметил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Олег Черкасов, на третье воскресенье сентября в этом году выпадают выборы в Госдуму, а если делать дату праздника позже, то в конце месяца может испортится погода. Вряд ли воронежцы с таким же удовольствием посетили бы праздничные мероприятия, когда на улице холодно и дождь.

Также парламентарии заслушали и единогласно утвердили отчет об исполнении бюджета городского округа город Воронеж за 2020 год. Его доходная часть составила 24 млрд 113 млн 243 тыс. рублей, расходная – 22 млрд 787 млн 398 тыс. рублей, профицит – 1 млрд 325 млн 845 тыс. рублей. Как отметили финансисты из мэрии, в прошлом году бюджетная политика была направлена на решение задач по улучшение внешнего облика города, стабильное функционирование всех объектов социальной сферы, а также повышение уровня и качества жизни населения.

В думской пресс-службе также рассказали, что впервые за 8 лет был согласован вопрос «О денежной компенсации руководителям органов территориального общественного самоуправления городского округа город Воронеж».

Теперь он будет варьироваться в зависимости от численности населения, которое проживает на территории ТОСа. Так, при численности до 300 человек компенсация составит 3400 рублей, от 301 до 500 человек — 4250 рублей, от 501 до 1000 человек — 5100 рублей, от 1001 до 15000 — 6800 рублей, свыше 15000 человек — 8500 рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской городской Думы

– С 2013 года не повышалась денежная компенсация руководителям ТОСов, а ведь инфляция каждый год растет. Соответственно, увеличиваются расходы на канцтовары, мобильную связь. Поэтому сегодня и было принято это решение. Компенсация небольшая. За счет городского бюджета будет увеличение расходной части по этой строке на 7,6 миллионов рублей. Эта сумма пойдет на все ТОСы Воронежа, – прокомментировал принятое парламентариями решение Олег Черкасов.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской городской Думы

Помимо этого, утвердили кандидатуры депутатов для включения в состав координационного совета по проблемам сохранения и развития зеленого фонда Воронежа. В состав совета войдут Юрий Яковлев, Константин Ашифин и Александр Чистяков.

Ирина Фролова