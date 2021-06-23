Терновый венец Родины

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22 июня мы почтили память павших в Великую Отечественную войну. Исторический календарь России на нынешний год символично соединяет три «круглые» даты: 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, 80-летие начала гитлеровского нашествия на СССР и 30-летие развала Советского Союза.

Все эти памятные годовщины связаны с многовековой борьбой русского и других народов, объединившихся в великую евразийскую Державу, против ползучей экспансии «коллективного Запада». Красное воинство Иосифа Сталина в 1941 – 1945 гг., подобно православной рати Александра Невского, наголову разгромило полчища немецких «псов-рыцарей». Но всего через полвека вся мощь тысячелетнего государства оказалась бессильной перед внутренней «пятой колонной» предателей и отщепенцев.

Во все века военно-политического и духовного противостояния Руси –России - Советского Союза иноземным поработителям исключительно велика была роль Православия. Вот и 22 июня 1941 года, в грозный час испытаний, митрополит Сергий (Страгородский) обратился ко всем «пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви». Он напомнил о временах Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. «Жалкие потомки врагов православного христианства хотят ещё раз попытаться поставить народ наш на колени», - взывал к своей пастве Патриарший Местоблюститель.

Всю войну первоиерарх Сергий, митрополиты Алексий (Симанский), Николай (Ярушевич) и многие другие духовные наставники народа мужественным и самозабвенным служением Родине доказывали верность клятве, принесённой ими ещё в 1927 году.

«Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой - наши радости и успехи, а неудачи - наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие … сознается нами, как удар, направленный в нас».

Митрополит Ленинградский (будущий Патриарх) Алексий наотрез отказался от эвакуации из блокадного города, разделив страдания сотен тысяч погибавших от голода и болезней людей. Другой будущий Патриарх Пимен (Извеков) - тот вообще воевал с фашистами с оружием в руках.

Были, однако, и иные, но единичные примеры. Несмываемый позор нынешних киевских раскольников, по сути, не представляет собой ничего нового по сравнению с деяниями епископа Поликарпа (Сикорского). В 1942 году он объявил себя главой автокефальной украинской церкви и присягнул на верноподданичество гитлеровской Германии. Разве не так поступают сегодня все эти Филареты и Епифании, готовые за иудины сребреники облобызать американский сапог?

И до сей поры бытует подлый миф о том, что армады Третьего Рейха якобы несли России освобождение от ненавистного большевизма и возрождение истинной веры. Обгоревшие развалины Ново-Иерусалимского монастыря, этой жемчужины русского зодчества, стёртой с «лица земли» фашистскими ордами, - вот что ожидало всю национальную культуру и православную веру при власти Гитлера.

Не только словом молитвы о даровании победы русскому оружию, но и неустанным трудом, жертвенным приходским рублём помогала Церковь фронту. Вершиной её подвижничества в годы войны стало создание на средства, собранные клиром и мирянами, танковой колонны «Димитрий Донской».

Государственным признанием патриотического вклада Церкви в общенародный подвиг явилась состоявшаяся в сентябре 1943 года встреча И.В. Сталина и В.М. Молотова с митрополитами Сергием, Алексием и Николаем, а затем – долгожданное всем православным миром избрание нового Патриарха Московского и всея Руси.

Соработничество Советского государства и Русской Православной Церкви, верующих и атеистов во имя спасения Отечества, во имя будущего детей и внуков показало, каких невиданных высот может достичь гармония справедливого социального строя и спасительной веры предков.

Не так давно один высокопоставленный церковный иерарх из «нового поколения» публично высказал своё частное мнение, что СССР «был колоссом на глиняных ногах». Что советская система отняла у русского человека сердцевину его мировоззрения, отняла Бога и на его место поставила «идолов». Что рано или поздно Союз всё равно бы развалился, «ибо в его основе лежала безбожная идеология и всё менее и менее жизнеспособная экономика».

Семидесятилетний исторический путь страны доказывает как раз обратное. В «атеистическом» СССР, где миллионы, не задумываясь жертвовали жизнями «за други своя», Бога было куда больше, чем в нынешней РФ. Где за внешними религиозными атрибутами и ритуалами господствуют алчность, поклонение «золотому тельцу», взаимная ненависть и прочее непотребство.

Неужели многострадальной Родине нашей вновь необходим терновый венец испытаний, чтобы очиститься от всей этой скверны?

Игорь Иванов