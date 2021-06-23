Пять месяцев на голову жительницы квартиры в центре Воронежа текут фекалии

В доме сложная индивидуальная планировка, что затрудняет проведение работ Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Государственная жилищная инспекция Воронежской области заинтересовалась фактом, который сообщили журналисты. Одно из воронежских изданий рассказало о коммунальном бедствии в квартире жительницы дома №2 по улице Плехановской. Женщина живет на нижнем этаже, и на протяжении пяти месяцев сверху ее заливает фекалиями из аварийной канализации. Дырявая труба проходит над потолком квартиры.

ГЖИ намерено в ближайшее время провести внеплановую проверку УК, которая обслуживает многоэтажку.

Мы тем временем попросили коммунальщиков прокомментировать ситуацию. Как сообщили в УК Центрального района, специалисты только получили доступ к квартирам собственников на верхних этажах и сразу начали вскрывать полы в помещении, расположенном непосредственно над квартирой заявительницы.

- В этом доме все инженерные коммуникации проходят в полу, чтобы добраться до дефектной трубы, надо частично разобрать напольное покрытие, - пояснили в УК Центрального района. - Это довольно объемные работы, пришлось пробиваться через плитку и дерево. Отметим, что в этом доме квартиры не типовые, сложной и индивидуальной планировки. Санузлы и ванные комнаты расположены хаотично, не друг над другом. Это осложнило процесс обследования и обнаружения места порыва.

Также на сроки устранения проблемы, по словам представителя УК, повлияла необходимость собрать одновременно собственников трех квартир, что получилось не сразу. Выяснилось, что канализационная труба проложена из квартиры №7 через квартиру №14 и потом врезается в общедомовой стояк.

- Для решения проблемы потребуется заменить 5-7 метров трубы, - уточнили коммунальщики.- Кроме замены большого участка дефектной трубы мы планируем восстановить напольное покрытие в квартире №14, а также потолочное – в пострадавшей квартире №12, где обнаружились следы грибка. Завершить все работы планируем в течение ближайших двух дней.