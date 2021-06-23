Воронежские предприятия выпустили продукции для оборонки на 73,8 млрд рублей

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

В Воронежской области за минувший год вырос объем гражданской продукции для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Такие данные были озвучены в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве региона 21 июня, которое прошло под председательством губернатора Александра Гусева.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

В минувшем году по сравнению с 2019-м предприятия ОПК региона увеличили объем отгруженной продукции на 26,5%. Общая сумма составила 73,8 млрд рублей. Основной вклад внесли предприятия радиоэлектронной и ракетно-космической отраслей. За год доля гражданской продукции в общем объеме производства выросла на 8,6% и достигла 19,6%.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Выступивший с докладом руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков рассказал, что на сегодняшний день в регионе действует 21 предприятие ОПК в ракетно-космической, авиационной и радиоэлектронной отраслях. В правительстве отметили, что ранее президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача увеличить объем гражданской продукции к 2025 году в общем объеме производства до 30%, а к 2030-му — до 50%.

Глава профильного департамента пояснил, что разработан комплекс мер господдержки для расширения ассортимента выпускаемой продукции и ряд предприятий уже приступили к реализации проектов. Это позволит увеличить темпы диверсификации производства.

Кроме того, к августу 2021 года в Воронежской области ожидается запуск еще одной производственной площадки. Выпускаемая продукция будет предназначаться для нефтегазовой, железнодорожной и авиационной отраслей.

Губернатор Александр Гусев при этом подчеркнул, что необходимо отслеживать диверсификацию каждого предприятия.

– Прошу не только учитывать общий процент выпуска продукции, но следить за равномерностью распределения, чтобы не получилось так, что остались зависимые от гособоронзаказа предприятия и те, кто перевыполняет план. Учет раздельный по предприятиям тоже нужно вести, – дал поручение глава региона.

Ирина Фролова