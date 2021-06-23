Игорь Артамонов посмотрел, как идет ремонт дорог в Липецке

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вместе с главой Липецка Евгенией Уваркиной проинспектировал ход дорожных работ в областном центре. Первой точкой объезда стала улица Зегеля, которую ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас рабочие выкладывают нижний выравнивающий слой асфальта, устанавливают бордюры и ждут заказанную тротуарную плитку. Игорь Артамонов потребовал от подрядчика и городских властей ускорить процесс. «Я часто прохожу здесь и не вижу, чтобы работа кипела. Необходимо делать все качественно и в срок», - сказал Игорь Артамонов.

Как рассказала Евгения Уваркина, подрядчик должен обновить не только покрытие проезжей части на участке общей площадью около 18 тысяч кв. м., но привести в порядок пешеходные зоны, обустроить велодорожки, дождеприёмные колодцы, дорожные знаки и светофоры. Большое внимание будет уделено парковкам. На улице сохранится двухполосное движение, но в часы пик магистраль будет четырехполосной, здесь нельзя будет оставлять машины. Предусмотрено озеленение, на тротуарах будут установлены клумбы, скамейки для отдыха жителей.

Игорь Артамонов проверил и ход работ по улице 50 лет НЛМК. По словам подрядчика, заканчивается устройство сетей ливневой канализации. Но чтобы перейти к благоустройству территории и укладке асфальта, сначала ресурсонабжающие организации должны заменить сети водопровода, водоотведения и электроснабжения. Это позволит предотвратить нарушение асфальтового покрытия на отремонтированной дороге из-за дефектов на инженерных сетях.

«Проведем совещание с ресурсоснабжающими организациями, чтобы ускорить процесс замены сетей. Такого в центре города быть не должно. Хотелось бы, чтобы ремонт дорог завершился раньше указанного срока. Все то, что создает неудобства людям, должно решаться быстрее», - сказал Игорь Артамонов.

В ходе объезда глава региона также поинтересовался ходом работ по устранению недостатков на проспекте Победы. Как сообщила глава Липецка, верхний слой нового дорожного полотна уложен в районе остановки Доватора. В ближайшее время ровность обновлённого покрытия проверит экспертиза. Работы будут приняты, если её результаты окажутся положительными. Также специалисты отрегулировали светофоры на проспекте Победы, чтобы позволило повысить пропускную способность транспорта.

Кроме того, подрядчики восстанавливают покрытие велосипедной дорожки напротив автовокзала и устраняют замечания по устройству сетей электроснабжения – заново прокладывают кабель для светофоров на выезде с улицы Будённого и в районе остановки «Памятник Танкистам». В районе пересечения проспекта с улицей Юных Натуралистов должен появиться пандус к существующей пешеходной дорожке. Подрядчик обязан устранить все замечания в июле.