В Нововоронеже в десятый раз зажгли «Свечу памяти»

Фото: Сергей МОРОЗОВ

Участники акции собрались в День памяти и скорби, 22 июня, у главного военного мемориала г. Нововоронежа «Звезды Славы», где в годы Великой Отечественной войны проходила линия обороны 141 стрелковой дивизии. В их числе – работники Нововоронежской АЭС, ветераны-атомщики, члены Организации молодых атомщиков, представители администрации города, городской Думы, городского Совета ветеранов, воинской части №3677, ветераны-десантники, ветераны-пограничники, казачество и просто неравнодушные жители и их дети.

Фото: Сергей МОРОЗОВ

В память о ветеранах, ныне живущих, а также ушедших героев, горожане зажгли свечи. Ровно в 4 часа утра обьявили минуту молчания. Именно в это раннее время 80 лет назад, в 1941 году, фашистская Германия без обьявления войны вероломно напала на Советский Союз. 1418 дней и ночей длилась война, которая закончилась безоговорочной победой СССР. Завершилось мероприятие исполнением всем известной песни «Священная война», ставшей гимном защиты Отечества.

Фото: Евгения ШАШОВА

«Какими бы красками ни был омрачен этот день, его нужно помнить, чтобы такие страшные события, которые унесли миллионы человеческих жизней, никогда не повторились. Наша задача – не позволить украсть у нас Великую Победу, передать правдивую информацию подрастающему поколению, рассказать, какой ценой нашим дедам и прадедам она досталась. К моменту основания Нововоронежа в нем проживало более 800 ветеранов войны, сейчас их осталось всего семь», – сказала председатель Общественной палаты г. Нововоронежа Инна Кудряшова.

Фото: Евгения ШАШОВА

Памятные мероприятия продолжились и днем. В 10 часов состоялась церемония возложения цветов к «Звездам Славы» в память о защитниках страны, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Евгения ШАШОВА

Кроме того, профком НВ АЭС организовал в Центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» г. Воронежа фотовыставку «Бессмертный полк в лицах», которая будет работать в течение месяца. Там можно увидеть снимки работников АЭС из семейных архивов, посвященные Великой Отечественной войне.

Фото: Евгения ШАШОВА

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru