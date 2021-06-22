Депутаты и общественники выступили против варварской обрезки и уничтожения деревьев в Воронеже

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской городской Думы

Депутаты Воронежской гордумы совместно с городскими чиновниками и общественниками разработают требования к охране деревьев при проведении ремонта улиц. Сейчас во время благоустройства зеленые насаждения нередко повреждают, что приводит к их гибели. Эту проблему подняли на комиссии по экологии и природопользованию, сообщили в думской пресс-службе.

Почему гибнут деревья во время уличного ремонта?

Проблему поднял лидер общественной организации «Институт общественного контроля» Вячеслав Минаков. По его словам, при ремонте сегодня нередко гибнут взрослые здоровые деревья. И если задуматься о стоимости одного такого зеленого насаждения и просчитать, то получится, что город теряет на этом миллиарды рублей!

Также общественник обозначил несколько главных причин гибели деревьев. По его словам, при строительстве дорог стоит отступать от зеленых насаждений хотя бы на метр, в противном случае дерево станет аварийным. А рабочие нередко плитку или асфальт «закатывают» чуть ли не вплотную к дереву. Примером разумного подхода планирования Минаков назвал сквер на улице Кирова.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской городской Думы

– По данным специалистов, подлежащее защите прикорневое пространство деревьев — это участок под деревом, равный площади проекции кроны на землю плюс ещё полтора метра. Но зачастую при ремонтных работах этими правилами пренебрегают, укладывая плитку или асфальт чуть ли не вплотную к дереву или оставляя совсем небольшое приствольное пространство. В результате плитка побеждает зеленые насаждения, — подчеркнул Вячеслав Минаков.

Также общественников беспокоит, что во время благоустройства подрядчики не заботятся о защите стволов деревьев от механических повреждений, особенно когда на месте работает габаритная техника, которой сложно развернуться. По словам Вячеслава Минакова, этого можно избежать, если устанавливать ограждения.

Много нареканий со стороны активистов вызывает и варварская обрезка деревьев, при которой спиливают более 30% кроны.

Какие меры могут изменить ситуацию?

Общественник выступил с предложением к депутатам совместно доработать нормативную базу в плане расширения зеленых зон, а также внести необходимые изменения в Правила благоустройства и закрепить юридически норму отступа от деревьев при проведении работ.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской городской Думы

Зампредседателя постоянной комиссии по экологии Юрий Яковлев назвал вопрос сохранности взрослых деревьев в Воронеже актуальным и в свою очередь предложил совместно с чиновниками мэрии и общественниками доработать регламент проведения строительных работ на улицах и тротуарах с точки зрения сохранности зеленых насаждений, а также ввести обязательно согласование с управлением экологии работ по благоустройству. Парламентарий подчеркнул, что необходимо усилить контроль за соблюдением принятых норм.

Также депутат добавил, что в гарантийных обязательствах подрядчиков следует прописать отдельным пунктом сохранность деревьев. А в свою очередь мэрия дополнительно должна разработать механизм финансирования оказания квалифицированной помощи поврежденным зеленым насаждениям. К обсуждению вопроса вернутся не позднее сентября.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской городской Думы

Кроме того, на постоянной комиссии по экологии и природопользованию депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета города за 2020 год. В частности, на охрану окружающей среды было выделено 194,4 млн рублей, из которых было потрачено 98,6%.

Ирина Фролова