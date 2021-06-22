Последние новости Воронежа на 22 июня 2021 года: рост пневмоний, отмена массовых мероприятий и другие ограничения

Ежедневный прирост числа зараженных коронавирусом увеличивается. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области увеличивается темп ежедневного прироста числа зараженных коронавирусом. По данным санитарных врачей, сейчас чаще всего COVID-19 болеют жители региона в возрасте 18-60 лет. Это отличается от данных аналогичного периода прошлого года, когда в основном инфицировались пожилые люди.

По-прежнему наблюдается высокий уровень зараженных среди детей. Поэтому оперштаб решил приостановить работу детских комнат в торговых центрах. Также губернатор согласовал уменьшение заполняемости залов культурно-развлекательных учреждений (кинотеатров, театров, концертных залов) до 50%.

Под угрозой закрытия оказались рестораны, кафе, бары и фудкорты. Работу заведений приостановят, если те попадутся на повторных нарушениях коронавирусных ограничений.

По сравнению с маем в два раза выросло количество пневмоний, выявленных по результатам КТ-диагностики, отмечается и рост тяжелых форм. Всего в стационарах региона сейчас проходят лечение 1 929 пациентов с коронавирусом. На амбулаторном лечении находится 4 438 пациентов.

Кроме того, на весь июль продлили отмену массовых мероприятий. Исключением остается общегородской выпускной, который состоится в ночь со 2 на 3 июля.

Воронежцев решили оригинально подтолкнуть к вакцинации. Сделавшим прививку обещают выдать лотерейные билеты. Розыгрыш по ним собираются организовать во всех городах и районах области. Суммы потенциальных выигрышей пока не озвучивают.