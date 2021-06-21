Ушел из жизни бывший директор воронежского Центра стандартизации и метрологии

Фото: архив ФБУ «Воронежский ЦСМ»

20 июня после продолжительной болезни на 75-ом году ушел из жизни значимый для ФБУ «Воронежский ЦСМ» человек – директор Центра с 1986 года по октябрь 2012 года Павел Алексеевич Гуров. Руководство и коллектив ЦСМ выражают глубокие соболезнования родным и близким. Утрата тяжела, безвременна и невосполнима.

Всегда спокойный, справедливый и рассудительный, Павел Алексеевич был увлеченным профессионалом своего дела, пользовался уважением не только среди руководителей предприятий и представителей административных органов, но и для всего коллектива являлся наставником с непререкаемым авторитетом. Павел Гуров внес большой вклад в формирование государственной политики в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством продукции на предприятиях Воронежской области. Организатор консультационно-методической работы с ведущими специалистами предприятий, курсовой сети повышения квалификации работников в области стандартизации и качества продукции, он был академиком Академии проблем качества, членом Всероссийской организации Качества.

Его трудовой путь начался после окончания школы. Гуров пошел работать на электромеханический завод, на котором с ученика слесаря вырос до старшего инженера-технолога. Окончив в 1973 году Воронежский технологический институт по специальности "Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов», работал сначала в райкоме, а затем в горкоме партии. Кроме того, Павел Гуров был выпускником Высшей партийной школы. После Горкома партии продолжил трудовую деятельность в качестве заместителя директора Государственного союзного проектного института. С 1986 года и по октябрь 2012 года возглавлял ФБУ "Воронежский ЦСМ". За годы работы в качестве руководителя Центра стандартизации и метрологии Павел Алексеевич получил немало достижений и наград. За плодотворную работу в системе Госстандарта России и личный вклад в формирование и осуществление государственной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации Павел Гуров награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, нагрудным знаком "За заслуги в стандартизации", неоднократно - Почетными грамотами Госстандарта России, ЦК профсоюза машиностроения, администрации Воронежской области.

24 июня 2021 года Павлу Алексеевичу Гурову исполнилось бы 75 лет.

Коллеги, сотрудники, все те, кто знал этого светлого и замечательного человека, скорбят о его потере, навсегда сохранят память о Павле Алексеевиче с благодарностью за его труд и гордостью за работу под его руководством.

Прощание состоится 22 июня 2021 года в 11-30 в ФБУ «Воронежский ЦСМ».