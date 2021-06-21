Воронежский губернатор выразил уверенность в эффективности инициатив Президента

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

19 июня в Москве прошел юбилейный XX съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». В нем принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в облправительстве.

От нашего региона также были делегированы зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, зампредседателя Совета Федерации ФС РФ, сенатор от Воронежской области Галина Карелова, секретарь реготделения партии, председатель областной Думы Владимир Нетесов и депутаты Госдумы РФ от нашей области.

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», акцентировал внимание, что партия должна брать ответственность на себя и вести за собой – энергично и настойчиво, лучше других. А этого можно добиться, если единороссы как в законодательной сфере, так и в повседневных делать будут быстро и четко решать волнующие граждан вопросы.

– Необходимо достигать предметных результатов, дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно, – пояснил глава государства.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

И добавил, что «Единая Россия», прежде всего, партия социальной направленности. Свидетельство тому – законопроекты, которые на федеральном и региональном уровнях депутаты вносят на рассмотрение.

Также Президент РФ призвал единороссов активнее подключаться к общественному контролю за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. В текущем году на эти цели будет выделено 550 млрд рублей. А проблем, волнующих людей и требующих решения, много, поэтому Правительству, Минздраву, главам субъектов Федерации нужно работать в особом режиме.

После съезда своими впечатлениями поделился губернатор Воронежской области Александр Гусев. Их он назвал «самыми положительными». Глава региона отметил, что съезд придал еще больший стимул к губернаторской работе.

«Я уверен, что действие результатов этого съезда и, главное, новых инициатив, с которыми выступил Президент страны Владимир Владимирович Путин, почувствуют в ближайшее время все жители нашей страны, в том числе, конечно, воронежцы. Президент подчеркнул особую значимость социальной направленности усилий органов власти. Был сделан акцент на том, что обеспечит достойную жизнь граждан сегодня и что определит будущее России и регионов», – пояснил Александр Гусев.

Среди наиболее актуальных задач административных структур и партии – поддержка семей с детьми, повышение доходов граждан, создание новых рабочих мест, профессиональная реализация молодежи, ремонт школ и др. Как сказал Александр Гусев, в Воронежской области активно ведется работа в этих направлениях, но усиление поддержки со стороны федерального центра даст еще больший эффект.

«Мне как губернатору очень важно было услышать от Президента о том, что крупные суммы средств поступят в регионы на инфраструктуру населенных пунктов, общественный транспорт, ремонт автодорог, объекты ЖКХ, экологическую безопасность. Наша задача теперь – добиваться, чтобы проекты Воронежской области в этих сферах получили как можно большее финансирование. В особом, «штабном режиме» Президент поручил решать вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. Но мы будем стараться работать так по всем главным направлениям», – подытожил глава региона.

Евгения Фролова